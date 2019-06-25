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«Среда развлечений». Как интересно провести ближайшую неделю в Могилеве

26.06.2019 10:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Могилев ждет большие праздники — День города и День независимости. Но и без этих событий занятие по душе найдет каждый. Продолжаем искать самое интересное в городе и собирать в одном обзоре.

Среда, 26 июня

Любители русского романса собираются в музее Бялыницкого-Бирули. Там пройдет концерт «Три века русского романса» в исполнении Натальи Акининой. Начало в 18.00.

Четверг, 27 июня

В Могилеве снова танцуют народные танцы. Площадка известная — дворик музея Бялыницкого-Бирули. Вход бесплатный, нужна удобная обувь. Начало в 18.30.

В драмтеатре дают романтическую комедию в двух действиях «Я беру этого парня». Эта нью-йоркская история на могилевской сцене не оставит вас равнодушными. Начало в 18.30


Фото: Денис Васильков

Пятница, 28 июня

Главные события этого дня развернутся на площадке около ТЦ «Е-сити» (пересечение проспекта Шмидта и улицы Гагарина). Там пройдет театрализованный концерт с элементами реконструкции исторических событий «Солдатами были все…», посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Начало в 20.00.

А в 22.30 здесь же можно будет посмотреть праздничный фейерверк.

Суббота, 29 июня

Праздник города продолжается. С 12.00 до 13.00 пройдет театрализованное шествие от улицы Миронова до площади Славы .

В 12.00 на площади Звезд начнется концерт «От классики до джаза». Участвуют симфонический оркестр, хор и солисты Могилевской городской капеллы. Вход бесплатный.

На улице Ленинской с 13.00 до 17.00 пройдет праздник национальных культур.

А в парке в районе Подниколья пройдет «Большой городской пикник». Музыка, лекции, детская зона. Организаторы обещают много интересного. Начало в 12.00, закончится пикник в 19.00.

Воскресенье, 30 июня

В сквере 40-летия Победы пройдет фестиваль красок холи «Holi Lions». Начало в 13.00, закончится веселье в 17.00.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Если вы устали от шумных праздников, то вот отличный способ отдохнуть — самый обсуждаемый фильм этого года «Зеленая книга» снова на большом экране. В кинотеатре «Родина» покажут нашумевшую ленту режиссера Питера Фаррелли. Начало сеанса в 20.00.

Среда, 3 июля

Традиционные вечерние мероприятия, посвященные Дню независимости, пройдут около ДК области и на площади Славы. Места лучше занимать до 20.00.

Закончится праздничный вечер салютом на набережной Днепра, начало в 23.00.

Если вы организовываете мероприятия и хотите попасть в обзор «Среды развлечений» — ждем писем по адресу editor.mogilev@tut.by.

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Теги: Могилев
 
 
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