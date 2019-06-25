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«Среда развлечений». Как интересно провести ближайшую неделю в Могилеве
Источник материала: Tut.by
Могилев ждет большие праздники — День города и День независимости. Но и без этих событий занятие по душе найдет каждый. Продолжаем искать самое интересное в городе и собирать в одном обзоре.
Среда, 26 июня
Любители русского романса собираются в музее Бялыницкого-Бирули. Там пройдет концерт «Три века русского романса» в исполнении Натальи Акининой. Начало в 18.00.
Четверг, 27 июня
В Могилеве снова танцуют народные танцы. Площадка известная — дворик музея Бялыницкого-Бирули. Вход бесплатный, нужна удобная обувь. Начало в 18.30.
В драмтеатре дают романтическую комедию в двух действиях
Пятница, 28 июня
Главные события этого дня развернутся на площадке около ТЦ «Е-сити» (пересечение проспекта Шмидта и улицы Гагарина). Там пройдет театрализованный концерт с элементами реконструкции исторических событий «Солдатами были все…», посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Начало в 20.00.
А в 22.30 здесь же можно будет посмотреть праздничный фейерверк.
Суббота, 29 июня
Праздник города продолжается. С 12.00 до 13.00 пройдет театрализованное шествие от улицы Миронова до площади Славы .
В 12.00 на площади Звезд начнется концерт «От классики до джаза». Участвуют симфонический оркестр, хор и солисты Могилевской городской капеллы. Вход бесплатный.
На улице Ленинской с 13.00 до 17.00 пройдет праздник национальных культур.
А в парке в районе Подниколья пройдет
Воскресенье, 30 июня
В сквере 40-летия Победы пройдет фестиваль красок холи «Holi Lions». Начало в 13.00, закончится веселье в 17.00.
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Среда, 3 июля
Традиционные вечерние мероприятия, посвященные Дню независимости, пройдут около ДК области и на площади Славы. Места лучше занимать до 20.00.
Закончится праздничный вечер салютом на набережной Днепра, начало в 23.00.
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Обзор событий Могилева на ближайшую неделю.
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