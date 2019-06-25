Аномальные зоны Земли

Источник материала: Новости Хотимска

На нашей планете имеется немало явно аномальных зон и мест. Там, согласно данным уфологов,очень часто наблюдаются НЛО. Кроме того, они появляются в тех местах, где происходят крупные промышленные катастрофы, природные катаклизмы и неистовые разгулы стихии.

Но нередко «летающие тарелки» проявляют также особый интерес и к определенным районам, городам, населенным пунктам и отдельным объектам, где в настоящее время никаких видимых для наблюдателей происшествий не отмечается.

*Однако, следуя логике поведения НЛО, в этих случаях надобно все же искать какие-то земные аномальные явления*. Так, например, в течение последних 10 лет в центральных украинских газетах несколько раз появлялись сообщения о том, что, как только на работающем энергоблоке Чернобыльской АЭС возникают какие-либо мелкие неполадки, над ним (по донесениям операторов станции) немедленно зависает «летающий диск» и исчезает лишь тогда, когда работа на объекте приходит в норму.

Загадки Медведицкой гряды

Среди степи в Волгоградской области лежит Медведицская гряда, которая является аномальной зоной. Несколько лет назад ученые установили, что данный природный объект выполняет, в частности, функцию точки пересечения так называемых трехзвездных НЛО.

Еще в 1993 году исследователям удалось обнаружить здесь довольно внушительные отметины от посадки загадочного «треугольника». Его «след» представляет собой равнобедренный треугольник со сторонами 80х80х50 метров. Сейчас он зарос кустарником и высокой травой, а поэтому очень резко выделяется среди поля со сплошным подсолнухом. Сначала местные земледельцы хотели было распахать «след», но каждый раз при приближении к нему глохли двигатели тракторов. Теперь местные жители просто обходят его по периметру.

На Медведицкой гряде и в непосредственной от нее близости происходят различные аномальные явления. Живущих в окрестных селениях людей издавна не удивляют, а тем более не пугают нередко летающие над их головами НЛО. Люди наблюдают здесь также обилие шаровых молний. На самой гряде имеются участки леса, буквально изрешеченные молниями. На них — множество деревьев с обгорелыми, насквозь прожженными и причудливо закрученными стволами да к тому же с выжженными корневищами. На степных же просторах и проселочных дорогах довольно часто встречаются в самом грунте вертикальные стволы глубиной до 6 метров и более с оплавленными краями. Это убедительнейшие отметины проникающих прямо в почву шаровых молний.

Совсем недавно исследователям удалось обнаружить таинственные туннели, проходящие под землей вдоль Медведицкой гряды. Они представляют собой прямые по направлению и круглые или частично овальные проходы диаметром от 7 до 20 метров. Поскольку местные жители были неоднократными свидетелями того, что светящиеся летающие объекты влетали прямо в тело гряды и вылетали из него, то ученые вполне резонно полагают, что именно НЛО имеют самое непосредственное отношение к подземным туннелям.

На той же самой гряде фиксируется большая концентрация геопатогенных зон, которая проявляет себя через различные, самые причудливые формы растущих деревьев, иногда даже полностью сбрасывающих листву и обнажающих уродливо загнутые суки, как бы предупреждающие все живое о том, что лучше к ним близко не подходить.

Но при наличии целого букета аномальных явлений на Медведицкой гряде радиационный фон не превышает нормы. А поэтому никто из специалистов до сих пор не может объяснить, какая энергия так уродует деревья.

НЛО усмиряет снежную бурю

Это произошло в Санкт-Петербурге 15 ноября 2001 года. Там тогда бушевала снежная буря. Ураганной силы ветер поднял такие высокие волны в морском порту, что корабли, стоявшие у причала, бились друг о друга. А танкер с нефтью так ударило о каменный бок причала, что в нем образовалась трещина.

Аэропорт «Пулково» уже несколько часов был закрыт. В здании аэровокзала скопилось большое количество пассажиров, которые и стали к вечеру свидетелями чудесного явления.

Около 7 часов вечера сквозь густую снежную пелену люди заметили вдруг мощный всполох, а несколько секунд спустя увидели яркий летящий объект, который приняли сначала за какую-то странную сигнальную ракету. Но то была не она, а светящийся шар красноватого цвета, увеличивающийся в своих размерах по мере приближения к наблюдателям. Достигнув взлетно-посадочной полосы, светящийся шарообразный объект завис над нею. Шар, испуская вокруг себя свет, будто бы и ждал этого. Он тотчас стал вращаться вокруг своей оси и в какой-то момент, несколько покачиваясь, как детский волчок, выпустил из себя кольцо, которое немедленно заиграло разноцветными искрами в постоянно испускаемом шаром свете. Наблюдавшим все это на короткий срок почудилось, что над ними висит сам Сатурн. А несколько секунд спустя снежная буря над аэродромом неожиданно стихла. Установились полная тишина и штиль. Лишь медленно и бесшумно падали редкие хлопья снега. Люди созерцали это зрелище, как зачарованные.

В то же самое время над самим городом Петра непогода продолжала неистовствовать.

Необыкновенное явление над взлетно-посадочной полосой длилось несколько минут. По прошествии их шар втянул в себя искрящееся кольцо и в считанные секунды взмыл вверх и растворился в зените. После его исчезновения сразу же возобновилась сильная метель и опять поднялся ветер, валивший людей с ног.

НЛО в окрестностях Тынды

11 ноября 2001 года вечером в окрестностях города Тында Амурской области наблюдался НЛО. Первыми его заметили монтажники, возвращавшиеся на машине домой после проведения ремонтных работ на радиорелейной станции. Они находились в это время на территории поселка Аносовский, что в 80 км от Тынды. Перед людьми неожиданно предстала такая картина: высоко в небе и навстречу им летел большой огненный шар. Наблюдавшим за ним стало даже казаться, что шарообразный объект движется прямо на них. Но он, не долетев до автомобиля около одного километра, быстро снизился до высоты 100 метров над землей и совершенно беззвучно рассыпался на множество искорок, растаявших в воздухе.

В это же самое время в Тынде на несколько секунд померкли уличные фонари, ибо на короткое время город оказался залитым ярким неестественным холодным светом, вызвавшим у горожан чувство неосознанной тревоги и панического страха.

Уфологи, занимавшиеся изучением данного случая, пришли к выводу о том, что рассыпавшийся светящийся шар представлял собой НЛО. Однако о каких аномальных явлениях сигнализировал он людям этой местности, так и осталось загадкой.