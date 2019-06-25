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Связь 4G на Европейских играх наиболее востребована в фан-зоне у Дворца спорта и Октябрьской площади

26.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Связь 4G во время II Европейских игр наиболее востребована в фан-зоне у Дворца спорта и на Октябрьской площади, сообщил сегодня журналистам генеральный директор СООО «Белорусские облачные технологии» (оператор beCloud) Олег Седельник, передает корреспондент БЕЛТА.

«Самое большое потребление трафика — это фан-зона возле Дворца спорта, в среднем потребляется 3,3 терабайта в сутки, Октябрьская площадь — больше 2 терабайт в сутки», — отметил Олег Седельник.

В день открытия соревнований на объектах Игр и в фан-зонах использовали 6,5 терабайта трафика. С момента старта Европейских игр средние скорости в сети четвертого поколения составляют от 28 до 42 Мбит/с.

Олег Седельник напомнил, что к Европейским играм сеть LTE модернизировали. Связь 4G стала доступна в метрополитене. По данным оператора, топ-5 наиболее нагруженных станций — «Институт культуры», «Площадь Ленина», «Молодежная», «Первомайская» и «Грушевка».

Самая серьезная нагрузка на сеть была во время открытия Игр с учетом того, что абоненты массово скачивали приложение дополненной реальности. Тем не менее показатели сети остались хорошими, и они постоянно мониторятся. «Чтобы обеспечить качественную и надежную связь четвертого поколения, мы использовали все современные решения, которые в технологии LTE есть и апробированы в Беларуси», — резюмировал Олег Седельник.

 
 
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Связь 4G во время II Европейских игр наиболее востребована в фан-зоне у Дворца спорта и на Октябрьской площади, сообщил сегодня журналистам генеральный директор...
 
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