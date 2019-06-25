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Мошенница продала жителю Ганцевичей несуществующего щенка

26.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Жительница Минской области разместила в интернете заведомо ложное объявление о продаже щенка чихуа-хуа и выманила деньги у покупателя, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В милицию с заявлением обратился житель Ганцевичей 1986 года рождения. По словам мужчины, он увидел объявление в соцсетях о продаже семимесячного щенка чихуа-хуа. Списался с продавцом, ему передали реквизиты банковского счета, на который необходимо перевести аванс. После того, как нужная сумма была перечислена, объявление пропало, а контактный номер перестал отвечать.

Сотрудники милиции установили, что продавцом вымышленного щенка была 27-летняя жительница деревни Кривичи Солигорского района Минской области. Фотографию собаки девушка взяла в интернете.

Ганцевичский РОСК возбудил по факту уголовное дело по ч.1 ст.209 (завладение имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество) УК. Санкция статьи предусматривает наказание от общественных работ или штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

 
 
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Жительница Минской области разместила в интернете заведомо ложное объявление о продаже щенка чихуа-хуа и выманила деньги у покупателя, сообщили БЕЛТА в УВД...
 
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