Источник материала: Новости Хотимска

Почти полтонны наркотиков и психотропов изъяли в Беларуси с начала года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадий Казакевич, передает корреспондент БЕЛТА.

«В этом году изъято около полтонны запрещенных веществ. Это 270 кг наркотиков и 229,5 кг психотропов. За пять месяцев в Беларуси ликвидированы 15 каналов поставок наркотиков», — уточнил Геннадий Казакевич.

По его словам, ежегодно в Беларуси констатируется снижение количества наркопреступлений — на 9-10%.

Важной темой, по мнению правоохранителя, являются методики длительной реабилитации и ресоциализации наркозависимых. Он напомнил, что инициативу МВД о создании центра с длительной реабилитацией поддержали Минздрав и Минтруда. «Таким образом мы сможем оказать реальную помощь реальным наркопотребителям», — отметил Геннадий Казакевич. Реабилитация в этом центре может быть альтернативой лишению свободы для наркопотребителей. Создан он будет на базе РНПЦ психического здоровья и первоначально будет ориентирован на Минск и Минскую область. Создание центра планируется к концу года. Сейчас медицинский компонент в высокой степени готовности, ведется работа над социальным.

Глава наркоконтроля рассказал также, что сейчас идет подготовка второй части интернет-ресурса pomogut.by, которая посвящена детям: «Есть предварительное согласование в рамках рабочей группы. Этот ресурс будет введен в образовательный процесс. Таким образом мы получим единую систему профилактики и предупреждения во всех образовательных учреждениях страны. Это очень важно».

«Кроме того, во взаимодействии с организациями ООН мы запланировали и фактически уже приступили к проведению масштабного комплексного исследования проблемы наркомании, привлекаем в том числе международных специалистов. Задачи три: оценить уровень наркоугрозы в Беларуси, дать прогноз развития наркоситуации на ближайшее время, выработать конкретные рекомендации, которые мы можем реализовать с помощью управленческих решений. Это будет первое комплексное исследование проблемы, основанное не только на криминологических показателях, но еще на социологии, медицине, многих других аспектах», — сообщил Геннадий Казакевич.

Он также рассказал, что внесенный в парламент законопроект об амнистии может коснуться осужденных по ч.2 и ч.3 ст.328 Уголовного кодекса — людей, которые отбывают наказание за незаконные с целью сбыта изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку либо незаконный сбыт наркотиков. «Он может распространиться на лиц, которые были осуждены по 2 и 3 частям ст.328 УК. Это снижение для несовершеннолетних на два года, а для совершеннолетних по этим частям — на один год лишения свободы», — сказал глава наркоконтроля МВД. Он отметил, что это касается того, что сейчас указано в законопроекте, окончательное решение — за парламентом и главой государства.

В законопроекте заложено сокращение сроков и для осужденных по ч.1 ст.328 УК