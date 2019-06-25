«Нос не задирайте»: Лукашенко поздравил выпускников вузов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с напутственной речью перед выпускниками белорусских вузов. На президентском балу побывала и корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Хорькова.

В фойе выставочного комплекса находятся деревья желаний. На удачу в карьере и личной жизни выпускники повязывают золотые ленточки. Их на кронах более 200. Именно столько отличников пригласили на президентский бал.

«Хочется совершенствоваться. Хочется достигать определенных высот. Петь в лучших театрах и прославлять нашу страну», – говорит выпускница Белорусской государственной академии связи Карина Трусова.

«А мне хочется просто играть и радовать публику своим выступлением», – поделился выпускник Дмитрий Колотило.

Студенческие годы многие считают самими беззаботными. Александр Лукашенко никогда не был с этим полностью согласен. Но то, что студенчество – это счастье, только подтвердил.

«Это, может быть, радостные и счастливые, но это самые тяжелые годы в жизни любого человека, который по-настоящему учился в вузе и пришел туда не ради диплома. Вместе с вами учились студенты из других стран. Высшее образование у нас получают представители более чем 100 государств. И спрос колоссальный. Мы не можем даже за большие деньги принять всех, кто хочет», – сказал Лукашенко.

Студентов-иностранцев на президентский бал пригласили впервые. Огулджан Тоганова приехала учиться на историка из Туркменистана. А ее земляк Арслан Аннаев теперь дипломированный экономист.

«Очень смешанные чувства. Я, конечно, рад, что я приезжаю к себе, к родным. Но грустно, что я познакомился тут с хорошими людьми и расстаемся надолго. Но я планирую приезжать, не забывать Беларусь», – сказал выпускник Гродненского государственного университета им. Я. Купалы Арслан Аннаев.

Всем выпускникам Александр Лукашенко пожелал уверенно идти к своей цели, не гнаться за легким успехом, а добросовестно трудиться и делать родину лучше. А еще оставаться скромными.

Синхрон, Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь,

«Я бы вам посоветовал, по-дружески: нос не задирайте. Все, что у вас сейчас есть, это от ваших родителей и педагогов», – отметил белорусский лидер.

С бала у ребят останутся фотографии и, конечно, добрые воспоминания. Лучшим преподавателям и студентам Александр Лукашенко выразил личную благодарность.