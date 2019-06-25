Двухколесный электро-родстер: BMW представила мотоцикл будущего Vision DC Roadster

Источник материала: Tut.by

На проходящем в эти дни в Мюнхене корпоративном мероприятии #NextGen компания BMW представила свои новейшие концептуальные разработки. Кроме купе Vision M Next, о котором AUTO.TUT.BY уже сообщал , свой концепт показало и мотоциклетное отделение компании.





Как может выглядеть мотоцикл BMW после перехода на электротягу? Один из возможных ответов на этот вопрос — шоу-байк Vision DC Roadster. Судя по названию, он дает представление о возможном будущем родстеров BMW — если в мире автомобилей это двухместный открытый автомобиль со спортивным уклоном, то двухколесные родстеры это обычно мотоциклы классической компоновки с минимальным количеством пластика обтекателей.





Ведущего свою историю с 20-х гг. прошлого века двухцилиндрового оппозитного двигателя на Vision DC Roadster не встретишь — на его месте располагается вертикально установленная в центре фрезерованной алюминиевой рамы тяговая батарея. Для лучшего охлаждения боковые поверхности оборудованы охлаждающими ребрами и встроенными вентиляторами.





Электродвигатель цилиндрической формы расположен под батареей и соединен напрямую с приводным валом. После запуска двигателя охлаждающие элементы немного смещаются в стороны, демонстрируя готовность мотоцикла к движению. Увы, но никаких характеристик электропривода баварцы не озвучили.





Известно также, что для снижения общей массы байка используется не только алюминий, но и углеродное волокно. А еще в комплекте с Vision DC Roadster идет защитная экипировка — это легкая куртка с крупной графикой и неброские черные брюки с незаметно вшитыми протекторами. Дополняет снаряжение наездника рюкзак, который крепится к куртке с помощью магнитов.





Как и все концепты серии Vision, этот футуристический байк не претендует на точную реализацию в серийной модели. Но явно поделится некоторыми решениями с будущими двухколесными родстерами BMW Motorrad.