Архитекторы предложили установить над Нотр-Дамом розовую надувную крышу

Источник материала: Tut.by

Французское архитектурное бюро Shepherd studio предложило установить над собором Парижской Богоматери розовый воздушный шар в форме сгоревшего шпиля. Об этом пишет журнал Designboom .



Фото: Shepherd studio

Воздушную конструкцию предлагается установить, пока собору не вернут первоначальный облик. Днем она будет опускаться на крышу, а ночью парить в воздухе, следует из публикации.



Фото: Shepherd studio

Шар будет покрыт специальным защитным слоем, который не даст ему лопнуть или улететь при сильном ветре, говорится в заметке.

Напомним, 15 апреля в Париже загорелся собор Парижской Богоматери. Пламя уничтожило кровлю, шпиль и деревянные перекрытия. Среди основных причин возгорания полиция называет короткое замыкание.

Архитекторы со всего мира в конце апреля представили проекты восстановления Нотр-Дама. Дизайнеры из Сан-Паулу предложили сделать крышу и шпиль собора из цветного стекла, а словацкое архбюро создать на крыше небольшую башню с ярким и тонким лучом света. Однако власти решили вернуть собору его первоначальный облик.