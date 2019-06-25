ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Архитекторы предложили установить над Нотр-Дамом розовую надувную крышу

26.06.2019 10:36 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Французское архитектурное бюро Shepherd studio предложило установить над собором Парижской Богоматери розовый воздушный шар в форме сгоревшего шпиля. Об этом пишет журнал Designboom.


Фото: Shepherd studio

Воздушную конструкцию предлагается установить, пока собору не вернут первоначальный облик. Днем она будет опускаться на крышу, а ночью парить в воздухе, следует из публикации.


Фото: Shepherd studio

Шар будет покрыт специальным защитным слоем, который не даст ему лопнуть или улететь при сильном ветре, говорится в заметке.

Напомним, 15 апреля в Париже загорелся собор Парижской Богоматери. Пламя уничтожило кровлю, шпиль и деревянные перекрытия. Среди основных причин возгорания полиция называет короткое замыкание.

Архитекторы со всего мира в конце апреля представили проекты восстановления Нотр-Дама. Дизайнеры из Сан-Паулу предложили сделать крышу и шпиль собора из цветного стекла, а словацкое архбюро создать на крыше небольшую башню с ярким и тонким лучом света. Однако власти решили вернуть собору его первоначальный облик.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Воздушную конструкцию предлагается установить, пока собору не вернут первоначальный облик.
 
Новости дня
Новости разные
 
Стоимость биткоина превысила $12 тысяч впервые с января прошлого года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика