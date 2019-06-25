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Витебск отметит День города автопробегом, концертами и реконструкцией боя

26.06.2019 — Разное | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

Витебск отметит День города автопробегом, концертами и реконструкцией боя
26 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/.
Витебск 26-30 июня отметит свое 1045-летие и 75-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.
Витебск отметит День города автопробегом, концертами и реконструкцией боя

Стартует празднование 26 июня возложением венков и цветов к мемориальному комплексу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебской области на площади Победы, а также вручением юбилейных медалей "75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков".
На ул. 1-я Доватора состоится открытие мемориальной доски Дмитрию Мясоедову, который первым во время освобождения города водрузил в Витебске советское знамя. Завершит этот день концерт военно-патриотической песни на площади Победы.
В последующие дни средней школе №46 присвоят имя дважды Героя Советского Союза Ивана Баграмяна, в Летнем амфитеатре зрителей ждет большой концерт и чествование лауреатов премии "Витебчанин года". Автопробег "Мой любимый город" по магистралям Витебска, который финиширует на площади Победы, порадует любителей выставкой ретроавтомобилей. Здесь же пройдут городской конкурс имени Федора Махнова на самого высокого человека, рисунков на асфальте, парад детских колясок и концерт. А возле моста Блохина через Западную Двину клубы исторической реконструкции восстановят события боя за Витебск 1944 года.
30 июня на площади Победы пройдет День молодежи с велопробегом и показательными выступлениями фитнес-клубов. Вечером гостей ждет зажигательный гала-концерт открытого молодежного фестиваля хореографии.-0-
 
Теги: Витебск
 
 
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Витебск отметит День города автопробегом, концертами и реконструкцией боя 26 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебск 26-30 июня отметит свое 1045-летие и...
 
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