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В Беларуси с начала года изъяли полтонны наркотиков
26.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Почти полтонны
В МВД республики отметили, что ситуация с незаконным оборотом наркотиков в стране остается контролируемой. Снизилось количество передозировок среди несовершеннолетних в два раза по сравнению с прошлым годом. Всего органами внутренних дел выявлено свыше двух тысяч преступлений, связанных с наркотиками. Больше половины из них – сбыт психоактивных веществ.
Сейчас в Беларуси создают Центр длительного лечения наркозависимых. Это пилотный проект. Он включает в себя медицинскую и социальную реабилитацию. К каждому участнику проекта будет прикреплен соцработник, который окажет нужную помощь – от восстановления документов до поиска жилья. Центр заработает до конца этого года.
По статистике Министерства внутренних дел, в Беларуси свыше 88 тысяч человек употребляют наркотики.
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В МВД республики отметили, что ситуация с незаконным оборотом наркотиков в стране остается контролируемой.
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