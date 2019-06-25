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В Беларуси с начала года изъяли полтонны наркотиков

26.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Почти полтонны наркотиков и психотропных веществ изъяли белорусские правоохранители с начала года. Большую часть перехватили по пути в Россию. 

В МВД республики отметили, что ситуация с незаконным оборотом наркотиков в стране остается контролируемой. Снизилось количество передозировок среди несовершеннолетних в два раза по сравнению с прошлым годом. Всего органами внутренних дел выявлено свыше двух тысяч преступлений, связанных с наркотиками. Больше половины из них – сбыт психоактивных веществ. 
  
«Отдельную угрозу представляет производство наркотиков и психотропов внутри страны. Это так называемые конструкторы или мини-лаборатории, которые позволяют изготовить наркотик в домашних условиях. Себестоимость такого конструктора 300-400 долларов и существует возможность кустарного изготовления внутри страны. В этом году мы выявили две таких лаборатории и пресекли 15 каналов, а это немало», – сообщил начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Министерства внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич.

Сейчас в Беларуси создают Центр длительного лечения наркозависимых. Это пилотный проект. Он включает в себя медицинскую и социальную реабилитацию. К каждому участнику проекта будет прикреплен соцработник, который окажет нужную помощь – от восстановления документов до поиска жилья. Центр заработает до конца этого года.

По статистике Министерства внутренних дел, в Беларуси свыше 88 тысяч человек употребляют наркотики. 



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В МВД республики отметили, что ситуация с незаконным оборотом наркотиков в стране остается контролируемой.
 
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