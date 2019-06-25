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Стоимость биткоина превысила $12 тысяч впервые с января прошлого года

26.06.2019 10:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Стоимость биткоина превысила тысяч впервые с января прошлого года
Фото из открытых источников

Курс биткоина впервые с января 2018 года превысил отметку в $12 тыс. Данные об этом приводит агрегатор CoinMarketCap.

Стоимость биткоина превысила тысяч впервые с января прошлого годавалюты в течение двух-трех дней может снизиться более чем на 50%. " /> Биткоин уже не тот? Что происходит с самой популярной криптовалютой в мире

Согласно информации источника к 08:14 мск стоимость биткоина была $12 723. На одной из самых крупных по объему торгов бирже Binance биткоин подорожал до $12 864. Агрегатор высчитывает данные более чем с 20 бирж.

22 июня также было зафиксировано подорожание валюты – в 16:00 мск курс биткоина составил $11 тыс., утром того же дня - в 07:55 отметка показала $10 тыс. Максимальную историческую стоимость валюты зафиксировали в декабре 2017 года – тогда цена биткоина превысила $20 тыс.

Ранее биткоин падал в цене после решения компании Google запретить рекламу криптовалют.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Исторический максимум достигал отметки в $20 тысяч.
 
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