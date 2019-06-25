Стоимость биткоина превысила $12 тысяч впервые с января прошлого года

Курс биткоина впервые с января 2018 года превысил отметку в $12 тыс. Данные об этом приводит агрегатор CoinMarketCap .

Согласно информации источника к 08:14 мск стоимость биткоина была $12 723. На одной из самых крупных по объему торгов бирже Binance биткоин подорожал до $12 864. Агрегатор высчитывает данные более чем с 20 бирж.



22 июня также было зафиксировано подорожание валюты – в 16:00 мск курс биткоина составил $11 тыс., утром того же дня - в 07:55 отметка показала $10 тыс. Максимальную историческую стоимость валюты зафиксировали в декабре 2017 года – тогда цена биткоина превысила $20 тыс.

Ранее биткоин падал в цене после решения компании Google запретить рекламу криптовалют.