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Стоимость биткоина превысила $12 тысяч впервые с января прошлого года
26.06.2019 10:34 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Курс биткоина впервые с января 2018 года превысил отметку в $12 тыс. Данные об этом приводит агрегатор
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Согласно информации источника к 08:14 мск стоимость биткоина была $12 723. На одной из самых крупных по объему торгов бирже Binance биткоин подорожал до $12 864. Агрегатор высчитывает данные более чем с 20 бирж.
Ранее биткоин падал в цене после решения компании Google запретить рекламу криптовалют.
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Исторический максимум достигал отметки в $20 тысяч.
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