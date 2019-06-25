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«Живи, Лидсельмаш!» Болельщики и Александр Глеб поддержали клуб, который погибает после задержания главы завода

26.06.2019 10:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Болельщики, а также бывшие игроки и тренеры «Лидсельмаша» записали видео в поддержку мини-футбольного клуба, который погибает после того, как зимой правоохранителями был задержан гендиректор управляющей компании холдинга «Лидсельмаш» Юрий Вашкевич.


В 2017 году Юрию Вашкевичу исполнилось 55 лет. Фото: by.tribuna.com

В эмоциональных видеороликах в поддержку клуба выступили также известные футболисты сборной Беларуси Cергей Политевич, Станислав Драгун, Александр Глеб, Игорь Стасевич.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Мне многое хочется написать, крик души рассказать вам многие вещи! Но, к сожалению от этого мало что изменится. Сегодня пусть это за меня сделает мой ролик !!! А от вас я попрошу самую малость, помогите распространить его, пусть это видео получит максимальную огласку (Сбросьте себе в постоянное) хотя бы на пару дней ! Всех обнял, искренне благодарю !!! P. s. Перед тем как загрузить ролик, я отправляю его 3−4 людям что бы они помогли мне исправить недочеты — назад сегодня мне прислали фото в слезах… #lidselmash #живисельмаш #живилидсельмаш

Публикация от Егор Сморчков (@yahor_diesel) 25 Июн 2019 в 10:09 PDT

Роль руководителя «Лидсельмаша» Юрия Вашкевича в судьбе клуба многие сравнивают с ролью Анатолия Капского в БАТЭ.

Мини-футбольный клуб был создан в 2007 году, причем его первыми игроками стали работники предприятия.

Позже в команде стали появляться более сильные исполнители, и «Лидсельмаш» стал одним из лидеров белорусского мини-футбола, четырежды выиграв золото национального чемпионата (2011/12, 2014/15, 2015/16, 2017/18), дважды — Суперкубок (2015, 2016), а весной 2019-го, уже после задержания клубного патрона, впервые завоевал Кубок Беларуси.

В 2015 году «Лидсельмаш» занял 5-е место в Кубке УЕФА.

И вот в начале июня худшие ожидания подтвердились.

— Мы не можем себе позволить содержать клуб. Ситуация тяжелая, работаем без прибыли. Ищем спонсора, но пока не находим, приводит Tribuna.com слова замглавы завода по идеологии Иван Лабкович.

 
 
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Болельщики, а также бывшие игроки и тренеры «Лидсельмаша» записали видео в поддержку мини-футбольного клуба, который погибает после того, как зимой...
 
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