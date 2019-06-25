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Под Оршей мотоциклист погиб после столкновения с Opel

26.06.2019 10:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Оршанском районе после столкновения с легковым автомобилем погиб мотоциклист. 

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, ДТП произошло вечером 25 июня. За рулем автомобиля Opel находился 23-летний житель Орши. Он совершил столкновение с мотоциклом Suzuki, которым управлял 23-летний парень.  

Под Оршей мотоциклист погиб после столкновения с Opel
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

В результате аварии он получил телесные повреждения, от которых скончался на месте.  

По факту аварии проводится проверка.  

В конце июня в Житковичах в аварию попал водитель мотоцикла (читать далее).  

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Новости Беларуси. В Оршанском районе после столкновения с легковым автомобилем погиб мотоциклист.  Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, ДТП произошло...
 
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