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Под Оршей мотоциклист погиб после столкновения с Opel
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Оршанском районе после столкновения с легковым автомобилем погиб мотоциклист.
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В результате аварии он получил телесные повреждения, от которых скончался на месте.
По факту аварии проводится проверка.
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Новости Беларуси. В Оршанском районе после столкновения с легковым автомобилем погиб мотоциклист. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, ДТП произошло...
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