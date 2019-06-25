Под Оршей мотоциклист погиб после столкновения с Opel

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Оршанском районе после столкновения с легковым автомобилем погиб мотоциклист.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, ДТП произошло вечером 25 июня. За рулем автомобиля Opel находился 23-летний житель Орши. Он совершил столкновение с мотоциклом Suzuki, которым управлял 23-летний парень.



Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

В результате аварии он получил телесные повреждения, от которых скончался на месте.

По факту аварии проводится проверка.