|
Дорогами Великой Победы. Рассказываем об освобождении Жлобина и Витебска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. СТВ продолжает идти дорогами Великой Победы. В год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков мы ведём хронологию событий далёкого и судьбоносного 1944-го.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. СТВ продолжает идти дорогами Великой Победы. В год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков мы ведём хронологию событий...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)