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В рамках культурной программы II Европейских игр в Минске прошёл концерт по произведениям Шопена и Монюшко
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Белгосфилармонии прошёл польско-белорусский концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вечер музыки состоялся в рамках культурной программы II Европейских игр.
В большом зале филармонии прозвучал второй концерт Шопена и симфоническая увертюра «Байка» нашего земляка Станислава Монюшко. Оба композитора связаны с Польшей.
А на сцене солировал один из лучших пианистов из соседней страны и фигура европейского масштаба – Лукаш Крупински. Инициатива музыкальной интеграции принадлежит основателю и художественному руководителю триумфального Международного фестиваля Юрия Башмета – белорусскому пианисту Ростиславу Кримеру – звёздному послу II Европейских игр. В его портфолио – это уже не первый концерт, объединяющий спорт и музыку.
Ростислав Кример, основатель и художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета:
Вечер классики – музыкальный подарок Олимпийского комитета Польши и ассоциации Бетховена в Варшаве. Среди зрителей – дипломаты, представители национальных олимпийских комитетов, спортсмены и культурный бомонд Беларуси. Гости отметили, что Игры и этот концерт взяли высокие ноты новой мелодии добрососедства между Беларусью и странами Европейского союза.
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В рамках культурной программы II Европейских игр в Минске прошёл концерт по произведениям Шопена и Монюшко
Новости Беларуси. В Белгосфилармонии прошёл польско-белорусский концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вечер музыки состоялся в рамках культурной...
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