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В возрасте 59 лет погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Погиб гитарист мулявинских «Песняров» Аркадий Ивановский. В коллективе он выступал с 1996 по 2003 год.
Аркадию Ивановскому было 59 лет, в августе он бы отметил юбилей.
Как
Прощание с музыкантом состоится 26 июня.
Аркадий Ивановский начал работать в филармониях и коллективах с 1982 года. Среди них – ВИА «Тоника» под управлением Виктора Вуячича, ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Беларуси, оркестр Михаила Финберга и «Песняры». С 2004 года мужчина начал преподавать на кафедре художественного творчества и продюсерства Института современных знаний им. А.М. Широкова. Гитарист сотрудничал с различными группами, в частности с Vip Jazz Андрея Славинского.
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Новости Беларуси. Погиб гитарист мулявинских «Песняров» Аркадий Ивановский. В коллективе он выступал с 1996 по 2003 год. Аркадию Ивановскому было 59 лет, в августе...
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