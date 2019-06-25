ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В возрасте 59 лет погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

26.06.2019 10:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Погиб гитарист мулявинских «Песняров» Аркадий Ивановский. В коллективе он выступал с 1996 по 2003 год.    

Аркадию Ивановскому было 59 лет, в августе он бы отметил юбилей.   

В возрасте 59 лет погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Фото со страницы Аркадия Ивановского «ВКонтакте»  

Как сообщает БЕЛТА, мужчина утонул 24 июня. Обстоятельства происшествия устанавливаются.    

Прощание с музыкантом состоится 26 июня.   

Аркадий Ивановский начал работать в филармониях и коллективах с 1982 года. Среди них – ВИА «Тоника» под управлением Виктора Вуячича, ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Беларуси, оркестр Михаила Финберга и «Песняры». С 2004 года мужчина начал преподавать на кафедре художественного творчества и продюсерства Института современных знаний им. А.М. Широкова. Гитарист сотрудничал с различными группами, в частности с Vip Jazz Андрея Славинского.  

Документальный фильм о Владимире Мулявине и ансамбле «Песняры» смотрите здесь.   

Люди в материале: Аркадий Ивановский
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Погиб гитарист мулявинских «Песняров» Аркадий Ивановский. В коллективе он выступал с 1996 по 2003 год.     Аркадию Ивановскому было 59 лет, в августе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Архитекторы предложили установить над Нотр-Дамом розовую надувную крышу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика