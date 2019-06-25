У «Милавицы» появилась первая темнокожая модель

Источник материала: Tut.by

«Милавица» провела первую интернациональную съемку моделей. В имиджевом проекте появилась и африканка, и девушка с азиатской внешностью. Все девушки живут, работают и учатся в Беларуси, рассказали в компании.



Фото: предоставлено «Милавица»

GO.TUT.BY рассказывал об африканской модели — Джессике Обанор . Девушка приехала в Беларусь из Нигерии за дипломом врача. Но уже на месте планы молодой африканки круто изменились: Джесс поступила на журфак БГУ, твердо решила стать писателем, а в качестве хобби занялась моделингом. Джессика успела попробовать себя в роли подиумной модели на Belarus Fashion Week, сняться в нескольких коммерческих роликах и в музыкальном клипе артиста бренда Gazgolder.

Главный принцип в питании, которого придерживается 21-летняя Джессика, — не переедать. За подтянутую форму модели сейчас отвечает йога.

— С тренировками у меня пропала одышка. Сейчас могу быстро подбежать за автобусом и чувствую себя при этом бодро и круто. А еще без проблем делаю 15 отжиманий, хотя до начала занятий йогой не способна была даже на одно.



Фото: предоставлено «Милавица»

Имиджи с изображением Джессики и других девушек из нового проекта распространятся по всем странам, где представлен бренд «Milavitsа».



Фото: предоставлено «Милавица»