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У «Милавицы» появилась первая темнокожая модель
Источник материала: Tut.by
«Милавица» провела первую интернациональную съемку моделей. В имиджевом проекте появилась и африканка, и девушка с азиатской внешностью. Все девушки живут, работают и учатся в Беларуси, рассказали в компании.
GO.TUT.BY рассказывал об африканской модели —
Главный принцип в питании, которого придерживается 21-летняя Джессика, — не переедать. За подтянутую форму модели сейчас отвечает йога.
— С тренировками у меня пропала одышка. Сейчас могу быстро подбежать за автобусом и чувствую себя при этом бодро и круто. А еще без проблем делаю 15 отжиманий, хотя до начала занятий йогой не способна была даже на одно.
Имиджи с изображением Джессики и других девушек из нового проекта распространятся по всем странам, где представлен бренд «Milavitsа».
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«Милавица» провела первую интернациональную съемку моделей. В имиджевом проекте появилась и африканка, и девушка с азиатской внешностью.
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