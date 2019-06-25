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В столице поставят стендап-мюзикл (предсказываем аншлаг)

26.06.2019 11:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Театр «Территория мюзикла» представляет премьеру — 10 июля тут покажут стендап-мюзикл «Карманный театр».


Фото предоставлено организаторами

Что? Стендап-мюзикл? Никогда не слышали о таком жанре? Значит, самое время присмотреться к билетам. Пьеса скандального французского прозаика Жана Кокто «Карманный театр» — сборник комичных и самую малость грустных монологов. Когда-то они были написаны для друзей автора: Эдит Пиаф, Анны Маньяни и Жана Маре. Но даже по прошествии полувека в Беларуси, а не во Франции, в трогательных историях без труда узнаемся мы с вами.

Тут истории и о безответной — в самом прямом смысле этого слова — любви, и руководство по самоконтролю, когда любимая решила устроить скандал, и разбор неудачного пикапа. Например, монолог «Равнодушный красавец», который исполняла Эдит Пиаф, Кокто написал, наблюдая ссору актрисы с мужем. Она говорила, а он молчал — и в жизни, и на сцене, где они тоже играли вместе. Кстати, в итоге муж от Эдит Пиаф все-таки ушел — все как по пьесе. Иронично, не правда ли?

Острые сатирические монологи о жизни — чем не стендап? За «мюзикл» отвечают композиции на музыку Ричарда Дж. Ларсона, Мори Йестона, Дэна Брауна, Эдит Пиаф, Аллы Пугачевой, Владимира Высоцкого. Хореография — Дмитрия Якубовича.

«Карманный театр» от «Территории мюзикла» — жанровый эксперимент. В этом спектакле рушится «четвертая стена» и зритель становиться полноценным участником событий. Какой простор для импровизации: как для артиста, так и для публики.

Когда: 10 июля, 19.00.

Где: .

Сколько: от 9 рублей.

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Театр «Территория мюзикла» представляет премьеру - 10 июля тут покажут стендап-мюзикл «Карманный театр».
 
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