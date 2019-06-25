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Деревянный дом минчан: с кантри-интерьером и видом на озеро с террасы. Вам захочется такой же

26.06.2019 11:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как бы ни был практичен газосиликат, но белорусу глаз радует и греет душу все же дедовский сруб. И дерево нужно воспринимать не как роскошь, а как стандарт для жизни вне города. Зачем стремиться жить на природе, если тебя окружают искусственные материалы? Мы нашли прекрасный пример деревянного дома, в котором сочетаются и современная архитектура, и интерьер в стиле кантри, и продуманные инженерные решения. И все это органично вписалось в природный антураж озерного края.


В этой богом забытой деревне среди озер Браславщины жизнь возродилась, как ни странно, благодаря горожанам. Светлана с супругом присмотрели здесь участок с очень старым домом и баней у берега еще в 2008 году.

С этого момента начинается история новой усадьбы, которую построили на месте старого сада. По архитектуре он серьезно отличается от традиционных прямоугольных деревенских хат. В этом доме каждая из стен имеет свой треугольный эркер с окнами в пол. С трех сторон он опоясан террасой с широким крыльцом, выходящим на задний двор.

Сруб рубили из строевой сосны. В отличие от лишенного индивидуальности оцилиндрованного бруса, тесанные вручную бревна выглядят по-настоящему. Однако такой эксклюзив стоил немало нервов.

Хозяйка дома говорит, что начинали строить с одной командой, а заканчивали — с другой. На эти грабли все наступали: сразу трудно понять, кто перед вами — профессиональный строитель или шабашник с хорошо подвешенным языком.


Снаружи деревянные стены покрасили специальной пропиткой

Первые строители оставили после себя много проблем — огромные щели между бревнами, двери наперекосяк, плитка на полу поднимается. Впрочем, все это уже в прошлом — доделывали и переделывали другие бригады строителей.

Прежде чем зайдем в дом, обратите внимание на цоколь — это традиционная для Браславщины кладка из дикого колотого камня. По этой технологии из века в век строят в этих местах костелы, заборы, погреба.


В интерьере фактуру дерева, слегка приглушенную белесым воском, дополнили каменным полом и деревянной мебелью. Получился простой и уютный стиль кантри, в котором нашлось место для артефактов сельского быта.


Например, в прихожую органично вписался шкаф, который нашли в старом 100-летнем доме. Интересная подробность — бывшие хозяева использовали его дверцы как большую семейную записную книгу: кто и где похоронен, кто сколько должен, памятные даты.


Остальную мебель в кантри-стиле покупали от случая к случаю. Отметим, что вся она белорусского производства — сосновая, покрытая маслом.

Камин в гостиной играет скорее декоративную роль — в доме геотермальное отопление. Хозяйка говорит, что с ним нет никаких проблем — работает себе и работает. Радиаторов в помещениях нет — по всему дому разведены теплые полы.


Обслуживание теплового насоса

В доме довольно необычная планировка. Первый этаж — это большое пространство гостиной, столовой и кухни, а также санузел и котельная. А еще две спальни с окнами в пол. Из них можно выйти на крытую террасу. Кстати, каждая комната имеет собственный санузел и свой выход на крытую террасу.



В ландшафт на участке старались вмешиваться по минимуму. Светлана даже сохранила две яблони. Они очень старые, трухлявые, с дуплами внутри, но до сих пор плодоносят. Не стали вырезать и несколько кустов орешника — они здесь всегда росли.


А вот ручей с большими валунами уже рукотворный. Но он играет не только декоративную роль — в него с участка собирается талая и дождевая вода. Она практически не впитывается в грунт — участок расположен на толстой линзе красной глины. Камни свозили со всей округи, а потом трактором расставляли по устью ручья.


Через ручей перекинут мостик. Под ним можно найти керамические фигурки рыбы, цапли — их совершенно случайно Светлана обнаружила в ЦУМе. В усадьбе, — а именно так хозяева называют свое загородное жилье, — есть еще несколько реалистичных фигурок птиц, которые они приобрели у очень талантливого художника по металлу из Браслава.


Вокруг усадьбы уже много лет человек не ведет никакой хозяйственной деятельности — это учитывали ее владельцы и постарались не нарушать природную гармонию. И похоже, что им удалось стать ее частью.


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Идеи для деревянного дома: минимальная отделка, мебель в стиле кантри, крытая терраса вокруг дома.
 
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