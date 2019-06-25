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Банк развития Беларуси может создать венчурный фонд для финансирования малого бизнеса

26.06.2019 10:30 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Банк развития Беларуси рассматривает возможность создания венчурного фонда или венчурной компании для последующего финансирования проектов малого и среднего бизнеса, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в банке.

"В течение этого года банк примет решение о целесообразности создания венчурного фонда и потенциальной востребованности венчурного финансирования у компаний малого и среднего бизнеса", - сказал представитель банка.

Он также сообщил, что Банк развития в настоящее время проводит подготовительную работу и исследует международный опыт создания венчурных организаций при банках развития с учетом возможности его применения в Беларуси.

Как сообщалось, Банк развития реализует несколько кредитных программ поддержки малого бизнеса в Беларуси, в том числе с участием международных фининститутов. Так, год назад банк приступил к практической реализации проекта с Всемирным банком по финансовой поддержке малого бизнеса на $60 млн. Весной этого года Банк развития начал освоение ресурсов кредитной линии фонда поддержки предпринимательства имени Халифы (ОАЭ) в рамках долгосрочной кредитной линии на $25 млн.

 
 
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Банк развития Беларуси рассматривает возможность создания венчурного фонда или венчурной компании для последующего финансирования проектов малого и среднего...
 
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