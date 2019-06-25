«Врач мне сказал: «Собирайся – поедем на аборт»: история женщины, родившейся без рук и ног

Источник материала: Mir24.TV Belarus

У Елены Василевич семьи не было с самого рождения – от девочки, которая родилась без рук и без ног, еще в младенчестве отказались родители. Как все детдомовские, маленькая Лена мечтала найти своих отца и мать. И сказать, что, несмотря на инвалидность, не ждет от них помощи – наоборот, может сама помогать. Их встреча состоится, но радости от этого не будет – тепла друг к другу не возникнет.

Мозырь – город в Гомельской области Беларуси. В местном доме ребенка Лена жила до шести лет, потом переехала в Речицкую спецшколу-интернат для детей с физическими недостатками, а в 19 лет оказалась в Дуяновском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Тогда девушка вряд ли могла представить, что именно здесь встретит близкого человека, выйдет замуж и забеременеет. Первоначальный шок сменился испугом: как выносить? Как родить и как потом растить этого ребенка?! А тут еще и муж Лены засомневался.





«Как-то ночью лежу я и думаю: «Это ж у меня уже срок – два месяца! Это ж уже там кто-то зародился! Там уже сердечко, там уже все… Нет! Оставлю! Буду рожать!», – вспоминает Елена.

Все вокруг твердили: «Ты сошла с ума! Опомнись! Какой ребенок?! Куда ты его привезешь, в интернат?!». На прерывании беременности настаивали и медики.





«Приходит ко мне как-то интернатовский врач и говорит: «Ну, что, Василевич, собирайся, поедем на аборт», – рассказывает женщина. – Я говорю: «Не поеду… – Как?! Ты что, собралась рожать?!» Я говорю: «Да, буду рожать. – А как ты будешь справляться с дитем?!» Я говорю: «Это уже мои трудности».

Лена признается: давление со стороны было сильным. До самых родов боялась, что ее вынудят избавиться от ребенка. В один из дней Василевич привезли в больницу на осмотр. Срок был уже серьезным.

«Завезли меня к врачу. И как стала я плакать! Врач говорит: «Почему Вы плачете?» – «Я боюсь, что мне сделают аборт». Врач помолчала, а потом произнесла: «Поверьте мне, я вас не брошу – я буду вести вашу беременность до конца. И вы родите!». Врач сдержала слово: Елена родила здорового сына. Она назвала его Денисом, в честь героя книги, озорного мальчишки Дениски Кораблева.

«Знаете, поначалу побаивалась, что не смогу его пеленать. Даже договаривалась с врачами подольше остаться в роддоме – пока сын немного подрастет. А когда родила, поняла: справлюсь! Там такой бутуз был – было за что ухватиться», – смеется Елена.





В интернате Елене с мужем и ребенком выделили комнату. Но по-настоящему, кроме родителей, новому жильцу радовались соседки. Они гуляли с малышом, а местные умельцы соорудили подобие стиральной машины.

«Когда привезла ребенка домой, у нас и кроватки для него еще не было, поэтому сына я клала с собой. Мамой я оказалась беспокойной: все мне мерещилось, что ребенок не дышит. Я к нему – дышит! Спит спокойно ребенок. А у меня мысль: почему спит спокойно?! Он должен описаться!», – рассказывает Елена.

До определенного возраста сын Елены не понимал, что его мама не такая, как все. Но дети бывают жестоки, в детском саду мальчику постоянно напоминали об инвалидности матери.





«Как-то прихожу за ним, а он мне говорит: «У тебя нет рук и ног! Ты ничего не можешь делать!». Я говорю: «Хорошо… ладно!». А утром просыпается мой сын – ему тогда полтора года было – и говорит: «Мама, одень меня, пожалуйста!». А я ему в ответ: «Сынуля, у меня же нет рук и ног. Я ничего не могу делать. Вот тебе одежда – одевайся!». Выхода нет – он скрипел, ворчал, бурчал, но одевался. И так день, два, три. А на четвертый не выдержал: «Мамочка! У тебя есть руки и ноги! У тебя есть все! Ну, одень ты меня, пожалуйста! Одень! Я больше никогда так говорить не буду!».

Когда ребенку исполнилось пять лет, Елена развелась с мужем, он не выдержал трудностей и навсегда исчез из их жизни. Заботы о сыне полностью легли на плечи женщины: обуть, накормить, обеспечить. Женщина переехала в Минск и начала работать на дому. В трудовой книжке Елены Василевич 15 записей, она была и сборщиком жгутов, и диспетчером-информатором, одно время клеила пакеты. ​​​​«Сами знаете, таким трудом много не заработаешь. И как-то я сказала мастеру: «Не хочу я больше клеить пакетики! Я хочу шить!» Мастер удивилась: «Слушай, Василевич, ты же не сможешь шить на машине!» – «Смогу!» – «Как?! Там же педаль!» – «А я буду нажимать табуреткой!» – «Василевич, ну ты даешь!».









Уже через месяц Елена строчила спецодежду на промышленной машине. Окружающие поражались: эта женщина может все. И прекрасно готовит, и вышивает, и делает на зиму закатки. А сын изо всех своих детских сил старался маму радовать: хорошо учился, серьезно занимался спортом – греблей на каноэ. В 14 лет он привез маме с международных соревнований во Франции золотую медаль.

«Помню, звонит мне из аэропорта и говорит: «Мам, мы уже прилетаем. Свари, пожалуйста, грибного супа и картошки с грибами сделай». Я в ответ: «Сыночек, вас что там, плохо кормят?» – «Нет, кормят хорошо! Но ты приготовь, пожалуйста!».

Денис уже давно взрослый, у него есть семья, растет дочь Ангелина, которая обожает свою необычную бабушку.





«Бесподобная девочка! «Баба, я тебя люблю! Я папу люблю до космоса, а тебя СИЛЬНО люблю! Ты же моя бабушка! Бабушка, ну почему ты у меня такая маленькая?». Я говорю: «Потому что я мало каши ела, – смеется Лена. – Знаете, это самое большое дело, когда у тебя есть продолжение. Когда ты знаешь, ради кого ты живешь. Если бы у меня не было сына, я не знаю, как бы моя жизнь дальше сложилась».

В 2009 году Елена Василевич стала лауреатом республиканского конкурса «Женщина года» в номинации «За женское мужество», в 2013-м – победителем телепроекта «Гордость нации».