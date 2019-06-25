ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Врач мне сказал: «Собирайся – поедем на аборт»: история женщины, родившейся без рук и ног

26.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

У Елены Василевич семьи не было с самого рождения – от девочки, которая родилась без рук и без ног, еще в младенчестве отказались родители. Как все детдомовские, маленькая Лена мечтала найти своих отца и мать. И сказать, что, несмотря на инвалидность, не ждет от них помощи – наоборот, может сама помогать. Их встреча состоится, но радости от этого не будет – тепла друг к другу не возникнет.

Мозырь – город в Гомельской области Беларуси. В местном доме ребенка Лена жила до шести лет, потом переехала в Речицкую спецшколу-интернат для детей с физическими недостатками, а в 19 лет оказалась в Дуяновском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Тогда девушка вряд ли могла представить, что именно здесь встретит близкого человека, выйдет замуж и забеременеет. Первоначальный шок сменился испугом: как выносить? Как родить и как потом растить этого ребенка?! А тут еще и муж Лены засомневался.

«Врач мне сказал: «Собирайся – поедем на аборт»: история женщины, родившейся без рук и ног

«Как-то ночью лежу я и думаю: «Это ж у меня уже срок – два месяца! Это ж уже там кто-то зародился! Там уже сердечко, там уже все… Нет! Оставлю! Буду рожать!», – вспоминает Елена.

Все вокруг твердили: «Ты сошла с ума! Опомнись! Какой ребенок?! Куда ты его привезешь, в интернат?!». На прерывании беременности настаивали и медики.

«Врач мне сказал: «Собирайся – поедем на аборт»: история женщины, родившейся без рук и ног

«Приходит ко мне как-то интернатовский врач и говорит: «Ну, что, Василевич, собирайся, поедем на аборт», – рассказывает женщина. – Я говорю: «Не поеду… – Как?! Ты что, собралась рожать?!» Я говорю: «Да, буду рожать. – А как ты будешь справляться с дитем?!» Я говорю: «Это уже мои трудности».

Лена признается: давление со стороны было сильным. До самых родов боялась, что ее вынудят избавиться от ребенка. В один из дней Василевич привезли в больницу на осмотр. Срок был уже серьезным.

«Завезли меня к врачу. И как стала я плакать! Врач говорит: «Почему Вы плачете?» – «Я боюсь, что мне сделают аборт». Врач помолчала, а потом произнесла: «Поверьте мне, я вас не брошу – я буду вести вашу беременность до конца. И вы родите!». Врач сдержала слово: Елена родила здорового сына. Она назвала его Денисом, в честь героя книги, озорного мальчишки Дениски Кораблева.

«Знаете, поначалу побаивалась, что не смогу его пеленать. Даже договаривалась с врачами подольше остаться в роддоме – пока сын немного подрастет. А когда родила, поняла: справлюсь! Там такой бутуз был – было за что ухватиться», – смеется Елена.

«Врач мне сказал: «Собирайся – поедем на аборт»: история женщины, родившейся без рук и ног

В интернате Елене с мужем и ребенком выделили комнату. Но по-настоящему, кроме родителей, новому жильцу радовались соседки. Они гуляли с малышом, а местные умельцы соорудили подобие стиральной машины.

«Когда привезла ребенка домой, у нас и кроватки для него еще не было, поэтому сына я клала с собой. Мамой я оказалась беспокойной: все мне мерещилось, что ребенок не дышит. Я к нему – дышит! Спит спокойно ребенок. А у меня мысль: почему спит спокойно?! Он должен описаться!», – рассказывает Елена.

До определенного возраста сын Елены не понимал, что его мама не такая, как все. Но дети бывают жестоки, в детском саду мальчику постоянно напоминали об инвалидности матери.

«Врач мне сказал: «Собирайся – поедем на аборт»: история женщины, родившейся без рук и ног

«Как-то прихожу за ним, а он мне говорит: «У тебя нет рук и ног! Ты ничего не можешь делать!». Я говорю: «Хорошо… ладно!». А утром просыпается мой сын – ему тогда полтора года было – и говорит: «Мама, одень меня, пожалуйста!». А я ему в ответ: «Сынуля, у меня же нет рук и ног. Я ничего не могу делать. Вот тебе одежда – одевайся!». Выхода нет – он скрипел, ворчал, бурчал, но одевался. И так день, два, три. А на четвертый не выдержал: «Мамочка! У тебя есть руки и ноги! У тебя есть все! Ну, одень ты меня, пожалуйста! Одень! Я больше никогда так говорить не буду!».

Когда ребенку исполнилось пять лет, Елена развелась с мужем, он не выдержал трудностей и навсегда исчез из их жизни. Заботы о сыне полностью легли на плечи женщины: обуть, накормить, обеспечить. Женщина переехала в Минск и начала работать на дому. В трудовой книжке Елены Василевич 15 записей, она была и сборщиком жгутов, и диспетчером-информатором, одно время клеила пакеты. ​​​​«Сами знаете, таким трудом много не заработаешь. И как-то я сказала мастеру: «Не хочу я больше клеить пакетики! Я хочу шить!» Мастер удивилась: «Слушай, Василевич, ты же не сможешь шить на машине!» – «Смогу!» – «Как?! Там же педаль!» – «А я буду нажимать табуреткой!» – «Василевич, ну ты даешь!».

«Врач мне сказал: «Собирайся – поедем на аборт»: история женщины, родившейся без рук и ног

«Врач мне сказал: «Собирайся – поедем на аборт»: история женщины, родившейся без рук и ног

Уже через месяц Елена строчила спецодежду на промышленной машине. Окружающие поражались: эта женщина может все. И прекрасно готовит, и вышивает, и делает на зиму закатки. А сын изо всех своих детских сил старался маму радовать: хорошо учился, серьезно занимался спортом – греблей на каноэ. В 14 лет он привез маме с международных соревнований во Франции золотую медаль.

«Помню, звонит мне из аэропорта и говорит: «Мам, мы уже прилетаем. Свари, пожалуйста, грибного супа и картошки с грибами сделай». Я в ответ: «Сыночек, вас что там, плохо кормят?» – «Нет, кормят хорошо! Но ты приготовь, пожалуйста!».

Денис уже давно взрослый, у него есть семья, растет дочь Ангелина, которая обожает свою необычную бабушку.

«Врач мне сказал: «Собирайся – поедем на аборт»: история женщины, родившейся без рук и ног

«Бесподобная девочка! «Баба, я тебя люблю! Я папу люблю до космоса, а тебя СИЛЬНО люблю! Ты же моя бабушка! Бабушка, ну почему ты у меня такая маленькая?». Я говорю: «Потому что я мало каши ела, – смеется Лена. – Знаете, это самое большое дело, когда у тебя есть продолжение. Когда ты знаешь, ради кого ты живешь. Если бы у меня не было сына, я не знаю, как бы моя жизнь дальше сложилась».

В 2009 году Елена Василевич стала лауреатом республиканского конкурса «Женщина года» в номинации «За женское мужество», в 2013-м – победителем телепроекта «Гордость нации».



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
История Елены Василевич, женщины без рук и ног, которая стала матерью вопреки всему и всем.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси с начала года изъяли полтонны наркотиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • джинсовые жилетки мужские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика