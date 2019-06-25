Как читать штрихкод? Инфографика

Источник материала: Аргументы и факты

Первые разработки по созданию штрихкода были сделаны еще в 1948 году аспирантом Дрексельского института технологии в Филадельфии (США) Бернардом Силвером. Вместе со своим другом Норманом Джозефом Вудлендом он изобрел линейный штрихкод, в основе которого была последовательность широких и узких черных линий, разделявшихся белыми пробелами.

Считывание маркировки с использованием сканирующей лазерной установки впервые произошло весной 1971 года на одном из саммитов крупных деятелей американской торговли. А первым товаром, проданным по штрихкоду, стала жевательная резинка. 26 июня 1974 года в супермаркете Marsh в городе Троя, штат Огайо, с помощью такой маркировки была впервые «опознана» и продана упаковка жевательной резинки Wrigley’s Juicy Fruit.

В Европе повсеместное использование штрихкодов началось с 1974 года. Для идентификации товаров применялась аналогичная американской система кодирования под названием «Европейский артикул» (EAN — European Article Numbering).

Коды EAN сегодня широко используются в международной торговле. На сегодняшний день наиболее распространены американский универсальный товарный код UPC (12 цифр) и Европейская система кодирования EAN (13 цифр). Первые 2-3 цифры штрихового кода позволяют узнать, в какой стране произведен товар, и исключить вероятность подделки. Так, штрихкоды для использования в Беларуси начинаются на 481. Помимо данных о стране, штриховой код содержит и другую важную информацию: код изготовителя, код товара и контрольную цифру, которая позволяет с помощью простых математических исчислений проверить покупку на подлинность.





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Как проверить подлинность товара по штрихкоду?

1. Сложить цифры на четных позициях — 6+0+7+2+1+0=16

2. Полученную сумму умножить на три — 16×3=48

3. Сложить цифры на нечетных позициях, оставив без внимания контрольную: 4+0+3+6+1+2=16

4. Сложить числа, указанные в пунктах 2 и 3, — 48+16=64

5. Отбросить десятки — 64-60=4

6. Из числа 10 вычесть полученное в пункте 5 — 10-4=6

Результат и контрольная цифра должны совпасть.