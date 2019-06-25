Смерть под мостом и падение с обрыва. 3 аварии с участием королевских особ

Источник материала: Аргументы и факты

Деньги, связи, титул. Могут ли эти атрибуты сделать человека счастливее? Кто-то считает, что да, а кто-то уверен в обратном. Но и те, и другие абсолютно точно сойдутся во мнении, что ничто из перечисленного выше не способно спасти от несчастного случая. В критических ситуациях неважно, какой у тебя счет в банке или какая кровь течет в твоих жилах. "Аиф" рассказывает трагические истории трех представительниц королевских семей, жизнь которых внезапно оборвалась из-за автомобильных катастроф.

10-я княгиня Монако Грейс Келли

Дата смерти: 14 сентября 1982 года

Одним из любимых режиссеров Келли был Альфред Хичкок, славившийся своей страстью к триллерам. После первого совместного фильма с актрисой — «В случае убийства набирайте „М“» Грейс навсегда заняла место его музы. Даже когда она оставила кинокарьеру и вышла замуж за князя Монако Ренье III, Альфред не терял надежды вернуть любимицу на экраны. Однако этого так и не произошло. Загадочная смерть Грейс вполне могла бы лечь в основу очередного сценария режиссера. Вокруг автокатастрофы ходило слишком много слухов.

В день трагедии княгиня отказалась от водителя и сама села за руль. Она планировала совершить небольшую прогулку с младшей дочерью Стефанией. На дороге машина не вписалась в поворот и упала в пропасть. Когда Грейс обнаружили, она еще была жива, но из-за большого количества травм актрису подключили к аппарату искусственного дыхания. Стефания тоже пострадала, правда, не так сильно, как мать. Учитывая бесперспективное состояние Келли, буквально на следующий день врачи приняли решение отключить ее от аппарата. Официальная дата смерти княгини — 14 сентября 1982 года.

В качестве основной версии автокатастрофы рассматривался инсульт, который внезапно произошел с Грейс на дороге. Хотя были мнения, что в случившейся трагедии замешана Стефания. Мать и дочь якобы поругались во время совместной поездки, и девушка схватилась за руль, что и привело к падению. Разумеется, официальных доказательств этому никто так и не нашел.



Могила Грейс Келли. Фото: Commons.wikimedia.org

Королева Бельгии Астрид Шведская

Дата смерти: 29 августа 1935 года

Раньше детям из королевских семей часто приходилось связывать свою судьбу с теми, кого для них находили родители. Однако, если верить слухам, брак дочери принца Карла Шведского и внучки короля Швеции Оскара II Астрид был основан в первую очередь на любви. С наследником бельгийского престола принцем Леопольдом девушка познакомилась на одном из балов, и 4 ноября 1926 года влюбленные узаконили свои отношения, а через несколько дней еще и обвенчались. В этом союзе родилось трое детей — девочка Жозефина Шарлотта и двое сыновей Бодуэн и Альберт. Возможно, если бы Астрид не погибла в автокатастрофе, супруги стали бы родителями и в четвертый раз. Есть версия, что во время отдыха в Швейцарии, где и произошла авария, девушка находилась в положении. 29 августа королевская чета отправилась на заключительную экскурсию своего семейного путешествия, к счастью, без детей. Дорога была мокрой после дождя, и Леопольд не справился с управлением. Автомобиль врезался в дерево. Астрид погибла сразу, а ее супруг, на удивление, отделался лишь несколькими царапинами. Позже отец девушки напишет о ней в мемуарах: «Астрид не суждена была долгая жизнь; она была слишком хороша для этого порочного мира. Вся её жизнь как супруги, матери и королевы была так же коротка, как наше северное лето». На момент автокатастрофы ей было всего 29 лет.



Принц Леопольд и Астрид в день свадьбы. Фото: Public Domain

Примерно через шесть лет после трагедии король Леопольд III заключил тайный морганатический брак с дочерью владельца рыболовецкой компании Лилиан Байльс, которая также родила ему троих наследников.



Похороны Астрид Шведской. Фото: Public Domain

Принцесса Уэльская Диана

Дата смерти: 31 августа 1997 года

Несчастный случай или сознательное убийство? Благодаря долгому расследованию присяжные в Королевском суде Лондона, кажется, нашли ответ на этот вопрос — 31 августа 1997 года Диана и ее спутник стали жертвами непредумышленного убийства. Согласно докладу Скотланд-Ярда, в крови водителя Mercedes Анри Поля был обнаружен алкоголь, и кроме того, он в два раза превысил разрешенную в тоннеле под мостом Альма скорость, что и спровоцировало столкновение машины со столбом. Хотя изначально было предположение, что Анри Поль просто пытался оторваться от преследовавших Диану папарацци.

Принцесса Диана и принц Чарльз: история королевской любви Подробнее

Однако версия о случайной смерти устроила далеко не всех. Есть те, кто уверен в обратном (и среди них отец погибшего в этой автокатастрофе Доди Аль-Файеда — Мохаммед) — авария была хорошо спланированным покушением на жизнь принцессы. Дело в том, что перед смертью она начала вести себя слишком свободно и поведала прессе о своей личной жизни много того, о чем явно следовало молчать. Вот только доказать намеренное убийство Дианы Мохаммеду Аль-Файеду, разумеется, не удалось.



Вход в туннель Альма, место где Диана была смертельно ранена. Фото: Commons.wikimedia.org

Проститься с леди Ди пришло около 3 млн человек. Они несли игрушки и цветы, оставляли свои пожелания в книги соболезнований. За несколько дней на территории, прилегающей к Кенсингтонскому дворцу, появились настоящие горы цветов, некоторые достигали высоты в полтора метра. Казалось, из-за гибели принцессы с членами королевской семьи без преувеличения скорбила вся страна. Несмотря на то, что со дня смерти первой супруги принца Уэльского Чарльза прошло уже больше двадцати лет, ее фигура для многих до сих пор остается примером для подражания.