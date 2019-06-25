«Шифр 112» в детском санатории «Случь»

Источник материала: Слуцк Город





Для того, чтобы простой будний день для ребят из детского санатория «Случь» стал запоминающимся и, естественно, полезным, работники Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с работниками санатория в рамках Республиканской акции «Каникулы без дыма и огня» организовали и провели квест по безопасности «Шифр 112».

Шесть команд из разных отрядов сражались за звание лучшей в области безопасности жизнедеятельности. На многочисленных локациях ребята проверяли себя в ловкости прохождения полосы препятствий, умении одевать боевую одежду спасателя, ловкости спасения людей на воде и знаниях истории пожарной службы. В итоге, как и в любых соревнованиях, были выявлены призеры и победители, которых спасатели наградили памятными медалями, дипломами и полезными брошюрами.





































Приятным завершением встречи со спасателями стал показ пожарной аварийно-спасательной техники. Ребята с восторгом смотрели на водяную завесу и как по команде с криками и звонким смехом, не замечая запреты воспитателей, устроили «мокрые танцы» в водяной пыли. Также не менее интересно было подержать в руках пожарный ствол и освежить водой своих друзей. Веселый полезный день со спасателями прошел в детском санатории «Случь»!

















Слуцкий РОЧС