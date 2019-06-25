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Ключи от квартир в новом пятиэтажном доме долевого строительства на улице Зеленой, 17а в Слуцке получили жильцы

26.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город


Красную ленту в торжестенной обстановке перерезали заместитель председателя Слуцкого райисполкома Николай Павлович Пенязь, генеральный директор УП "Минскоблсельстрой" Анатолий Анатольевич Шимановский, директор ДУП "ПМК-226" УП "Минскоблсельстой" Антон Игоревич Кудряшов.

Ключи от квартир в новом пятиэтажном доме долевого строительства на улице Зеленой, 17а в Слуцке получили жильцы

В двуходъездном 40-квартирном доме поровну одно- и двухкомнатных квартир, внутренней отделкой будут заниматься сами собственники жилья.

Ключи от квартир в новом пятиэтажном доме долевого строительства на улице Зеленой, 17а в Слуцке получили жильцы

Ключи от квартир в новом пятиэтажном доме долевого строительства на улице Зеленой, 17а в Слуцке получили жильцы

От УП "Минскоблсельстрой" каждому обладателю ключей вручили небольшой подарок.

Ключи от квартир в новом пятиэтажном доме долевого строительства на улице Зеленой, 17а в Слуцке получили жильцы

Слуцкий край

 
 
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Красную ленту в торжестенной обстановке перерезали заместитель председателя Слуцкого райисполкома Николай Павлович Пенязь, генеральный директор УП...
 
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