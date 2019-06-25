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Под петицией против законопроекта об отсрочках при призыве на срочную службу 10 тысяч подписей собрали буквально за день
26.06.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
10 тысяч подписей
Петицию под названием «Против создания неравноценных условий получения образования в связи с необходимостью прохождения воинской службы» уже направили депутатам.
Законопроект предусматривает, что отсрочка будет предоставляться только раз: для получения среднего или высшего образования. Отсрочка не будет предоставляться, если молодой человек по окончании колледжа поступил в вуз или по окончании магистратуры — в аспирантуру (исключение — если на обучение направляют госорганы).
Законопроект также предусматривает ограничение выезда за границу уклоняющимся от призывных мероприятий.
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Под петицией против законопроекта об отсрочках при призыве на срочную службу 10 тысяч подписей собрали буквально за день
10 тысяч подписей собрано на сайте petitions.by против законопроекта о сокращении отсрочек при призыве на срочную службу, который в среду планирует рассмотреть Палата...
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