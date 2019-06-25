ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под петицией против законопроекта об отсрочках при призыве на срочную службу 10 тысяч подписей собрали буквально за день

26.06.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

10 тысяч подписей собрано на сайте petitions.by против законопроекта о сокращении отсрочек при призыве на срочную службу, который в среду планирует рассмотреть Палата представителей.

Под петицией против законопроекта об отсрочках при призыве на срочную службу 10 тысяч подписей собрали буквально за день

Петицию под названием «Против создания неравноценных условий получения образования в связи с необходимостью прохождения воинской службы» уже направили депутатам.

Законопроект предусматривает, что отсрочка будет предоставляться только раз: для получения среднего или высшего образования. Отсрочка не будет предоставляться, если молодой человек по окончании колледжа поступил в вуз или по окончании магистратуры — в аспирантуру (исключение — если на обучение направляют госорганы).

Законопроект также предусматривает ограничение выезда за границу уклоняющимся от призывных мероприятий.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  10 тысяч подписей собрано на сайте petitions.by против законопроекта о сокращении отсрочек при призыве на срочную службу, который в среду планирует рассмотреть Палата...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ключи от квартир в новом пятиэтажном доме долевого строительства на улице Зеленой, 17а в Слуцке получили жильцы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика