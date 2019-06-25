Под петицией против законопроекта об отсрочках при призыве на срочную службу 10 тысяч подписей собрали буквально за день

Источник материала: Виртуальный Брест

10 тысяч подписей собрано на сайте petitions.by против законопроекта о сокращении отсрочек при призыве на срочную службу, который в среду планирует рассмотреть Палата представителей.





Петицию под названием «Против создания неравноценных условий получения образования в связи с необходимостью прохождения воинской службы» уже направили депутатам.

Законопроект предусматривает, что отсрочка будет предоставляться только раз: для получения среднего или высшего образования. Отсрочка не будет предоставляться, если молодой человек по окончании колледжа поступил в вуз или по окончании магистратуры — в аспирантуру (исключение — если на обучение направляют госорганы).

Законопроект также предусматривает ограничение выезда за границу уклоняющимся от призывных мероприятий.