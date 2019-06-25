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Брестчанин продавал в своем интернет-магазине незаконно ввезенную из Польши технику

26.06.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и г. Минску пресечен канал незаконного ввоза из Польши бытовой техники для ее последующей реализации в интернет-магазине без уплаты налогов. 

Брестчанин продавал в своем интернет-магазине незаконно ввезенную из Польши технику

Как было установлено, житель Бреста в 2016 году зарегистрировал в Минске общество с ограниченной ответственностью для розничной торговли бытовой техникой. Тогда же бизнесмен организовал незаконный ввоз из Польши в Беларусь бытовой техники и ее реализацию через интернет за наличный расчет. В нелегальный бизнес были вовлечены жители белорусско-польского приграничья: под заказ столичной фирмы они ввозили в Беларусь пользующиеся спросом телевизоры, индукционные плиты, духовые шкафы, варочные панели. В качестве склада использовался арендованный частный дом в Бресте. 

Выручка, полученная от реализации бытовой техники, не отражалась в бухгалтерском учете интернет-магазина, соответственно не исчислялись и не уплачивались в бюджет налоговые платежи. По предварительным подсчетам, сумма неуплаченных налогов превысила 91 тыс. рублей.

В ходе обысков по месту жительства владельца интернет-магазина, который являлся также директором этой коммерческой структуры, изъяты бухгалтерские документы, черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности, поддельные сертификаты и гарантийные талоны на неучтенную бытовую технику.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении 29-летнего брестчанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса. 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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