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Брестчанин продавал в своем интернет-магазине незаконно ввезенную из Польши технику
26.06.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и г. Минску пресечен канал незаконного ввоза из Польши бытовой техники для ее последующей реализации в интернет-магазине без уплаты налогов.
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Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и г. Минску пресечен канал незаконного ввоза из...
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