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Потяжелеют жировки, вырастут пенсии военных, подорожают сотовая связь и сигареты. Изменения июля
26.06.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 1 июля в Беларуси произведут перерасчет пенсий военным пенсионерам, вырастут платежи за горячую воду, поднимут цены на многие марки сигарет. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие изменения, которые отразятся на размере кошелька, ожидают белорусов в июле.
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY
Перерасчитают пенсии военных
С 1 июля в Беларуси
Повышение выплат связано с отменой корректирующих коэффициентов, которые были
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY.
С 1 января этот показатель составляет 0,95, в результате повышения коэффициента пенсии военных с начала этого года
С 1 июля этого года корректирующий коэффициент, согласно президентскому указу, должны отменить. Соответственно, июльские пенсии военных будут выше июньских на 5,5%.
Вырастут платежи за горячую воду
В июле белорусы получат потяжелевшие жировки за июнь. Напомним, с 1 июня в Беларуси повысят субсидируемые тарифы на теплоснабжение — отопление и обогрев воды. Они вырастут с 16,9259 до 18,4831 рубля за 1 Гкал. Экономически обоснованный тариф на эти жилищно-коммунальные услуги останутся на прежнем уровне — 88,99 рубля за 1 Гкал. Нынешнее подорожание услуг теплоснабжения предусмотрено плановым повышением тарифов на ЖКУ в пределах 5 долларов.
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
К примеру, в двухкомнатной квартире в Минске на 50 «квадратов», в которой прописан 1 человек, в феврале за отопление нужно было заплатить 17,2 рубля. По июньским тарифам за этот же потребленный объем (1,0163 Гкал) нужно заплатить уже 18,78 рубля.
За горячую воду (за 0,4198 Гкал) в феврале в этой же квартире вышло 7,11 рубля. По июньским тарифам выйдет 7,76 рубля.
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Поднимут цены на многие марки сигарет
С 1 июля
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
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В Беларуси
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С 1 июля в Беларуси произведут перерасчет пенсий военным пенсионерам, вырастут платежи за горячую воду, поднимут цены на многие марки сигарет. FINANCE.TUT.BY посмотрел,...
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