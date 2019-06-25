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Учащейся одного из учебных заведений Барановичей украл у родителей подруги драгоценности
26.06.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Барановчиский ГОВД с заявлением о краже денег и ювелирных изделий обратились мать и дочь.
В ходе оперативно-разыскных действий сотрудники уголовного розыска ГОВД выяснили, что пока в квартире отсутствовали родители и их старшая дочь, младшая приглашала в гости своих знакомых. Один из них унес с собой 90 долларов США.
Через пару дней друзья опять пришли погостить. И в этот раз один из гостей ушел не с пустыми руками, прихватив ювелирные украшения: золотые серёжки, цепочки, звенья от браслета, «печатку» и несколько колец. Таким образом, причинив ущерб на сумму более чем 4 500 рублей.
Правоохранители установили, что кражу совершил учащейся одного из учебных заведений Барановичей.
По факту кражи возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь).
Официальный представитель Барановичского ГОВД Анастасия Гурская
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В Барановчиский ГОВД с заявлением о краже денег и ювелирных изделий обратились мать и дочь. В ходе оперативно-разыскных действий сотрудники уголовного розыска...
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