ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Учащейся одного из учебных заведений Барановичей украл у родителей подруги драгоценности

26.06.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановчиский ГОВД с заявлением о краже денег и ювелирных изделий обратились мать и дочь.

В ходе оперативно-разыскных действий сотрудники уголовного розыска ГОВД выяснили, что пока в квартире отсутствовали родители и их старшая дочь, младшая приглашала в гости своих знакомых. Один из них унес с собой 90 долларов США.

Учащейся одного из учебных заведений Барановичей украл у родителей подруги драгоценности

Через пару дней друзья опять пришли погостить. И в этот раз один из гостей ушел не с пустыми руками, прихватив ювелирные украшения: золотые серёжки, цепочки, звенья от браслета, «печатку» и несколько колец. Таким образом, причинив ущерб на сумму более чем 4 500 рублей.

Правоохранители установили, что кражу совершил учащейся одного из учебных заведений Барановичей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь).

Официальный представитель Барановичского ГОВД Анастасия Гурская

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Барановчиский ГОВД с заявлением о краже денег и ювелирных изделий обратились мать и дочь. В ходе оперативно-разыскных действий сотрудники уголовного розыска...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ключи от квартир в новом пятиэтажном доме долевого строительства на улице Зеленой, 17а в Слуцке получили жильцы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика