Учащейся одного из учебных заведений Барановичей украл у родителей подруги драгоценности

Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановчиский ГОВД с заявлением о краже денег и ювелирных изделий обратились мать и дочь.

В ходе оперативно-разыскных действий сотрудники уголовного розыска ГОВД выяснили, что пока в квартире отсутствовали родители и их старшая дочь, младшая приглашала в гости своих знакомых. Один из них унес с собой 90 долларов США.





Через пару дней друзья опять пришли погостить. И в этот раз один из гостей ушел не с пустыми руками, прихватив ювелирные украшения: золотые серёжки, цепочки, звенья от браслета, «печатку» и несколько колец. Таким образом, причинив ущерб на сумму более чем 4 500 рублей.

Правоохранители установили, что кражу совершил учащейся одного из учебных заведений Барановичей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь).

Официальный представитель Барановичского ГОВД Анастасия Гурская