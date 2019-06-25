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В Московском районе продолжается награждение ветеранов войны юбилейной медалью

26.06.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В преддверии Дня Независимости Республики Беларусь должностные лица администрации Московского района, военного комиссариата, отдавая дань уважения ветеранам, посещают их на дому, чтобы поздравить с праздником и вручить юбилейную медаль «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». В настоящее время юбилейные медали вручены более 220 ветеранам и бывшим узникам фашистских концлагерей, проживающим на территории Московского района города Бреста.

В Московском районе продолжается награждение ветеранов войны юбилейной медалью

24 и 25 июня глава администрации Московского района г. Бреста Вячеслав Васильевич Дашкевич, заместитель главы администрации Алла Петровна Ульяницкая, председатель Совета районной ветеранской организации Николай Петрович Леонов, представители городского депутатского корпуса Валерий Васильевич Тарасов и Александр Леонидович Елькуев посетили с почетной миссией участников Великой Отечественной войны Эдуарда Михайловича Зимовца, Григория Филипповича Шендрика и Дмитрия Ивановича Маматюка.

В Московском районе продолжается награждение ветеранов войны юбилейной медалью

У каждого ветерана своя неповторимая судьба, в которой тесно переплетены героические и трагические события, связанные с ужасами фашистских концлагерей, тяжелыми боями на Кавказе, в Прибалтике и на территории Германии. Каждый из них немало сделал для восстановления страны и родного Бреста в послевоенные годы. 

 
Теги: Брест
 
 
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