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Крупнейшую картину об обороне Брестской крепости представят на выставке в Минске

26.06.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Персональная выставка Владимира Сайко "Зямля і зерне" откроется 2 июля в художественной галерее "Университет культуры", сообщила БЕЛТА директор галереи Марина Татаревич.

Крупнейшую картину об обороне Брестской крепости представят на выставке в Минске

"Экспозиция представит около 40 работ с батальными и краеведческими сюжетами, среди которых - крупнейшее в истории суверенной Беларуси полотно (1,80х3,50 м) о героической обороне Брестской крепости 1941 года, - рассказала директор. - Кроме того, будут представлены картины на тему Первой мировой войны ("Атака мертвецов", "Последний защитник крепости Осовец", "Бой австрийцев и германцев с русскими вблизи усадьбы в Скоках") и Войны 1812 года: "Березинские атланты", "Битва при Березине", "Бой русской батареи", "Атака литовских улан". В краеведческом цикле будут продемонстрированы результаты многочисленных пленэров и экспедиций художника по стране".

Выставка "Зямля і зерне" будет работать по 17 июля.

Владимир Сайко - яркий представитель современной батальной белорусской живописи. Окончил Гимназию-колледж искусств имени И.О. Ахремчика и Белорусскую государственную академию искусств, преподавал художественные дисциплины. Член объединения художников "Пробуждение", Творческого союза художников России, Евразийского художественного союза, а также основатель персональной творческой мастерской живописи, рисунка и композиции в деревне Жажелка Смолевичского района, которая в 2017 году реорганизована во Всесезонную пленэрную мастерскую. Художник-баталист активно занимается исторической реконструкцией в клубе "Рубеж". Автор более 15 персональных выставок в разных городах Беларуси и России, участник многочисленных международных и совместных проектов. Картины Владимира Сайко находятся в частных коллекциях в Беларуси, России, Польши, Швейцарии, Германии, Италии, Франции, Китая, США, Эквадора, Венесуэлы, Ливана, Ирана и ЮАР.

 
 
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  Персональная выставка Владимира Сайко "Зямля і зерне" откроется 2 июля в художественной галерее "Университет культуры", сообщила БЕЛТА директор галереи Марина...
 
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