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Концертный сезон симфонического оркестра Брестского театра драмы завершит опен-эйр

26.06.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Симфонический оркестр Брестского академического театра драмы 28 июня торжественно закроет свой 27-й концертный сезон, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора БАТД Екатерина Казберович.

Концертный сезон симфонического оркестра Брестского театра драмы завершит опен-эйр

Зрители получат возможность насладиться концертной программой под открытым небом: мероприятие пройдет в формате "опен-эйр" в театральном дворике, где оборудуют сцену для музыкантов и места для слушателей. Там смогут разместиться до 500 человек. "Мы впервые опробуем такой формат проведения концерта. В прошлом году это сделать нам помешала погода, и мероприятие пришлось перенести в Большой зал театра. Надеемся, в этот раз все получится", - сказала Екатерина Казберович.

Симфонический оркестр под управлением главного дирижера Александра Сосновского подготовил программу из 17 композиций. Публика услышит известные мелодии из популярных кинофильмов и репертуара знаменитых музыкантов, латинские фантазии и джазовые вариации. Откроет вечер попурри на темы песен одиннадцатикратного лауреата премии "Грэмми", легенды музыкального мира Фрэнка Синатры. Отдельный номер будет посвящен творчеству одной из наиболее успешных групп в истории рок-музыки Queen. Прозвучат ностальгические композиции Мишеля Леграна и Георгия Гладкова из кинофильмов "Шербургские зонтики", "Человек с бульвара Капуцинов", "Джентльмены удачи", мультфильма "Розовая пантера". Завершит концертную программу танцевальный хит фламенко-группы Gipsy Kings "Bamboleo".

 
 
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  Симфонический оркестр Брестского академического театра драмы 28 июня торжественно закроет свой 27-й концертный сезон, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель...
 
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