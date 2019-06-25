|
300 км на велосипеде и медаль из Парижа – в Горках начнется “Восточное путешествие”
26.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
27 июля в Горках стартует бревет “Восточное путешествие”. Участникам предстоит преодолеть 300 км на
Что такое бревет?
Это езда на фиксированную дистанцию (от 200 км до 1000 км) с ограничением максимального времени прохождения по правилам французского клуба Audax Club Parisien (Парижский клуб отчаянных) и правилам мероприятий Brevet Randonneurs Mondiaux
В бреветах нет ни первого, ни последнего места. Все участники, которые уложились во время прохождения бревета, считаются победителями. Бревет – это не гонка, это просто поездка на велосипеде на длинную дистанцию, как с друзьями, так и в одиночку, где все «выжившие» являются победителями.
Горецкий бревет будет официальным, то есть прошедшим регистрацию в парижском клубе. Каждый участник, выполнивший требования, имеет право за собственные деньги получить медаль от французов.
Какой будет маршрут?
Бревет стартует 29 июля от Амфитеатра. Регистрация участников — с 4:00 до 5:00. Посмотрите на
Время старта — 4:00 – 5:00
Если вы решили впервые поучаствовать в бревете:
Ознакомьтесь с
Заполните
И пришлите ее по адресу:
Для тех, кто уже внесен в базу данных:
Пройдите предварительную регистрацию — на sms-cервер (+375295061798) отправьте сообщение #827 АСР.
Посмотрите результаты в
Участникам, которые зарегистрируются до 25 июля, будут изготовлены именные номера.
В качестве исключения разрешается самостоятельное прохождение бревета. Для этого нужно пройти регистрацию, связаться с организатором любым способом и договориться. По завершении — переслать организатору отчёт о прохождении дистанции.
Стоимость заказа медали из парижского клуба — 13 рублей (заказывается по желанию). Оплата производится вместе со стартовым взносом. В случае схода участника или невыполнения норматива деньги за медаль возвращаются.
Обязательно иметь при себе: велошлем, светоотражающие жилетка (яркая светоотражающая одежда) или чехол на рюкзак, задний красный фонарь, передняя фара.
Если нужен ночлег, есть возможность остановиться в общежитии. Стоимость — около 2 рублей сутки. Просьба сообщить заранее по телефону 8 (029) 841-70-32 или на почту
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 июля в Горках стартует бревет “Восточное путешествие”. Участникам предстоит преодолеть 300 км на велосипедах не менее чем за 20 часов. Хочешь испытать себя,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)