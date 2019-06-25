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300 км на велосипеде и медаль из Парижа – в Горках начнется “Восточное путешествие”

26.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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27 июля в Горках стартует бревет “Восточное путешествие”. Участникам предстоит преодолеть 300 км на велосипедах не менее чем за 20 часов. Хочешь испытать себя, прокатиться и получить за это медаль прямиком из Парижа? Смотри все подробности ниже.

 

300 км на велосипеде и медаль из Парижа – в Горках начнется “Восточное путешествие”

 

Что такое бревет?

 

Это езда на фиксированную дистанцию (от 200 км до 1000 км) с ограничением максимального времени прохождения по правилам французского клуба Audax Club Parisien (Парижский клуб отчаянных) и правилам мероприятий Brevet Randonneurs MondiauxСамый культовый и массовый бревет дистанцией 1200 км проходит по маршруту Париж – Брест – Париж.

 

В бреветах нет ни первого, ни последнего места. Все участники, которые уложились во время прохождения бревета, считаются победителями. Бревет – это не гонка, это просто поездка на велосипеде на длинную дистанцию, как с друзьями, так и в одиночку, где все «выжившие» являются победителями.

 

 

 

Горецкий бревет будет официальным, то есть прошедшим регистрацию в парижском клубе. Каждый участник, выполнивший требования, имеет право за собственные деньги получить медаль от французов.

 

300 км на велосипеде и медаль из Парижа – в Горках начнется “Восточное путешествие”
Медаль, учрежденная Audax Club Parisien за успех в выполнении норматива 300-километрового бревета.

 

Какой будет маршрут?

 

 

Бревет стартует 29 июля от Амфитеатра. Регистрация участников — с 4:00 до 5:00. Посмотрите на таблицу контроля бревета.

 

Время старта — 4:00 – 5:00

300 км на велосипеде и медаль из Парижа – в Горках начнется “Восточное путешествие”
Место старта

 

Если вы решили впервые поучаствовать в бревете:

 

Ознакомьтесь с Положением.

Заполните анкету.

И пришлите ее по адресу: alex5.net@rambler.ru.

 

Для тех, кто уже внесен в базу данных:

 

Пройдите предварительную регистрацию — на sms-cервер (+375295061798) отправьте сообщение #827 АСР.

Посмотрите результаты в таблице.

 

Участникам, которые зарегистрируются до 25 июля, будут изготовлены именные номера.

 

В качестве исключения разрешается самостоятельное прохождение бревета. Для этого нужно пройти регистрацию, связаться с организатором любым способом и договориться. По завершении  — переслать организатору отчёт о прохождении дистанции.

Стоимость заказа медали из парижского клуба — 13 рублей (заказывается по желанию). Оплата производится вместе со стартовым взносом. В случае схода участника или невыполнения норматива деньги за медаль возвращаются.

Обязательно иметь при себе: велошлем, светоотражающие жилетка (яркая светоотражающая одежда) или чехол на рюкзак, задний красный фонарь, передняя фара.

Если нужен ночлег, есть возможность остановиться в общежитии. Стоимость — около 2 рублей сутки. Просьба сообщить заранее по телефону 8 (029) 841-70-32 или на почту alex5.net@rambler.ru


 
Теги: Брест
 
 
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  27 июля в Горках стартует бревет “Восточное путешествие”. Участникам предстоит преодолеть 300 км на велосипедах не менее чем за 20 часов. Хочешь испытать себя,...
 
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