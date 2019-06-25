Потяжелеют жировки, вырастут пенсии военных, подорожают сотовая связь и сигареты. Изменения июля

Перерасчитают пенсии военных

С 1 июля в Беларуси произведут перерасчет размеров пенсий военным пенсионерам. Рост выплат составит около 5,5%.





Повышение выплат связано с отменой корректирующих коэффициентов, которые были введены в 2017 году президентским указом «О пенсионном обеспечении некоторых категорий граждан». Напомним, пенсии военных пересчитали с применением корректирующих коэффициентов в 4 этапа: с 1 сентября 2017 года — 0,83; с 1 декабря 2017 года — 0,85; с 1 июля 2018 года — 0,9.





С 1 января этот показатель составляет 0,95, в результате повышения коэффициента пенсии военных с начала этого года перерассчитали в пределах 6%. «Повышение позволит обеспечить паритет роста размеров выплачиваемых пенсий за выслугу лет военным пенсионерам по сравнению с размерами пенсий за выслугу лет госслужащих и трудовых пенсий по возрасту», — поясняли в главном финансово-экономическом управлении Минобороны.





С 1 июля этого года корректирующий коэффициент, согласно президентскому указу, должны отменить. Соответственно июльские пенсии военных будут выше июньских на 5,5%.





Вырастут платежи за горячую воду

В июле белорусы получат потяжелевшие жировки за июнь. Напомним, с 1 июня в Беларуси повысят субсидируемые тарифы на теплоснабжение — отопление и обогрев воды. Они вырастут с 16,9259 до 18,4831 рубля за 1 Гкал. Экономически обоснованный тариф на эти жилищно-коммунальные услуги останутся на прежнем уровне — 88,99 рубля за 1 Гкал. Нынешнее подорожание услуг теплоснабжения предусмотрено плановым повышением тарифов на ЖКУ в пределах 5 долларов.





К примеру, в двухкомнатной квартире в Минске на 50 квадратов, в которой прописан 1 человек, в феврале за отопление нужно было заплатить 17,2 рубля. По июньским тарифам за этот же потребленный объем (1,0163 Гкал) нужно заплатить уже 18,78 рубля.





За горячую воду (за 0,4198 Гкал) в феврале в этой же квартире вышло 7,11 рубля. По июньским тарифам выйдет 7,76 рубля.





Власти обещают к 1 июля разобраться с предприятиями, на которых средняя зарплата ниже 400 рублей

За июнь власти также хотят поднять средние зарплаты до 400 рублей на всех предприятиях, где сейчас недотягивают до этого показателя.





Правительство волнуют компании, которые платят своим работникам неоправданно низкие зарплаты, отметил ранее первый вице-премьер Александр Турчин. По его словам, правительство будет контролировать такие предприятия.





Позднее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич заявила, что проблему с предприятиями со средней зарплатой ниже 400 рублей в правительстве намерены ликвидировать к окончанию первого полугодия 2019 года. Министр рассказала также о проблеме, которая может помешать решить вопрос с предприятиями с такими средними зарплатами. По ее словам, вызывает опасение, что контролирующие органы выявили 197 эпизодов, когда наниматели не соблюдали гарантии минимальной оплаты труда.





Поднимут цены на многие марки сигарет

С 1 июля подорожают многие марки сигарет. Повышают цены гродненская табачная фабрика «Неман», компания «Табак-инвест», а также предприятие «Беларусьторг». Некоторые сигареты подорожают сразу на 10 копеек. Импортер сигарет «ЭНЕРГО-ОИЛ» не будет с 1 июля повышать цены.





Белорусские производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия. Как правило, с 1 числа повышаются цены на те или иные сигареты и вводятся в продажу новые марки. Список сигарет, которые подорожают, и максимальные цены можно посмотреть на сайте МНС.





Поднимут цены на книги замечаний и предложений

В Беларуси повышают стоимость книг замечаний и предложений, которые должны быть в наличии у организаций и индивидуальных предпринимателей. Цену книги замечаний и предложений повысят с 1 июля. С этого числа она будет стоить 5,5 рубля. Сейчас — 4 рубля. В последний раз стоимость книг замечаний и предложений повышали в 2015 году.