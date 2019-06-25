|
«Матери-328» добились круглого стола с властями в Витебске
Источник материала: Партизан
Круглый стол прошел в закрытом режиме.
Нет более мощной силы, чем мамы детей, которые требуют защиты и помощи. «Матери-328» борются не только за своих детей, которые сейчас находятся за решеткой, но и всех других, чтобы они не попали в ловушку наркоторговцев, сообщает
Что, по их мнению, должны для этого сделать власти?
Прокуратура и милиция, управление образования и БРСМ – в Витебске состоялся круглый стол с местными властями, который инициировали активистки «Движения матери 328». Говорили во время встречи, организованной управлением образования, о недостаточной профилактике распространения наркотиков.
Наталья Шарипова, «Движение матерей 328»:
«Все рассказывают о вреде наркотиков. Чтобы улучшить эту профилактику, нужно добавить одну фразу: что не обязательно потреблять наркотики, можно устроиться закладчиком или просто курьером и попасть за это на 10-15 лет».
Круглый стол прошел в закрытом режиме, проходили на встречу строго по спискам. Наотрез отказались пропустить журналистов «Белсата», не было и обещанного организаторами государственного телевидения. Да и начальник главного управления образования Дмитрий Хома на круглый стол не явился, хотя его и ждали.
В деревне Остров под Пуховичами иным способом пытаются добиться, чтобы власти их услышали. Там с 11 июня продолжается голодовка женщин, которые добиваются пересмотра дел против своих детей по наркотическим статьям Уголовного кодекса.
Алла Берналь, участница голодовки:
«Люди присоединяются на день-два, как позволяет работа, то есть люди меняются, а основные втроем мы голодаем: Елена Кузьмина, Людмила Кулинич и я».
Голодовщица Лариса Жигарь говорит:
«Эта голодовка посвящена части 4 статьи 328, которую не включили ни в законопроект по смягчению законодательства, ни в амнистию».
Часть 4 – это «действия, совершенные организованной группой». Под ее как раз и попадают те, кто хотел подработать курьером в интернет-магазине. Голодающие обращают внимание на то, что нынешние способы борьбы с наркотиками не действуют.
«Прежде всего, наше требование – встреча с Лукашенко, и второе требование – пересмотр уголовных дел по всем частям статьи 328», – объясняет участница голодовки Лариса Жигарь.
Матери осужденных по наркотическим статьям надеялись на амнистию для своих детей, но Лукашенко сказал, что смягчение приговоров для них не будет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Круглый стол прошел в закрытом режиме.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)