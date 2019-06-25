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В четверг и в субботу ограничат движение по проспекту Машерова. Как пойдут автобусы

26.06.2019 11:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске снова будут репетировать военный парад к 3 июля, на этот раз — театрализованный эпизод «Беларусь гераiчная». Как пойдет транспорт 27 и 29 июня, сообщает «Столичный транспорт и связь».

Ограничат движение для всех видов транспорта по проспекту Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей в четверг 27 июня с 19.30 до 22.30 и в субботу 29 июня с 19.30 до 23.30.

Пойдут по измененным маршрутам такие автобусы:

— № 29, 44, 136 в прямом направлении по проспекту Машерова, улице Даумана, Старовиленскому тракту, улицам Нововиленская, Орловская и дальше по маршрутам, с остановками «Нововиленская», «Выставочный комплекс», обратно — по проспекту Победителей, улицам Немига, Максима Богдановича, проспекту Машерова, с остановками «Гостиница «Юбилейная», и «Станция метро «Немига»»);

— № 1002-ТК, 1412-ТК со стороны проспекта Машерова по улице Даумана, Старовиленскому тракту, улицам Нововиленская, Орловская и дальше по маршрутам в обоих направлениях.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске снова будут репетировать военный парад к 3 июля, на этот раз - театрализованный эпизод «Беларусь гераiчная»
 
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