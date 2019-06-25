ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Samsung выпустит очень мощный Galaxy A90

26.06.2019 11:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Samsung готовится к анонсу новых смартфонов линейки Galaxy A — топового Galaxy A90 в нескольких модификациях. Об этом пишет FoneArena со ссылкой на информацию известного инсайдера @OnLeaks.


На фото Samsung Galaxy A70

Устройство под кодовым обозначением SM-A908, вероятно, получит мощнейший процессор Qualcomm Snapdragon 855, экран диагональю в 6,7 дюймов со встроенным сканером отпечатков пальцев, тройную камеру разрешением в 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп, а также поддержку 5G-сетей.

Еще одна версия гаджета — SM-A905 — обойдется без 5G-модуля, но получит чип Snapdragon 855, экран на 6,7 дюймов и тройную камеру. Правда разрешение модулей составит 48 Мп + 12 Мп + 5 Мп. Кроме того, гаджет могут оснастить усовершенствованной системой стабилизации под названием Tilt OIS. Она позволяет объективу немного наклоняться вверх или вниз во время движения, что в теории позволяет лучше фокусироваться на объектах ка кадре.

Точной информации о времени анонса гаджетов или их цене пока нет, но вряд ли она окажется выше, чем у уже продающихся Galaxy S10 или готовящихся к презентации Galaxy Note 10.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Samsung:

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Точной информации о времени анонса гаджетов или их цене пока нет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погиб последний гитарист легендарных "Песняров"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика