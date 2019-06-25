Погиб гитарист «Песняров» Ивановский

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Обстоятельства происшествия уточняются. Прощание с Ивановским состоится сегодня в Минске в ритуальном зале на ул Ольшевского, 12 с 14.00 до 15.00, сообщает БЕЛТА .

В ансамбле "Песняры" Аркадий Ивановский выступал с 1996 года до распада коллектива в 2003 году. Он окончил 4 курса Минского радиотехнического института, а в 1989 году – Минский институт культуры по специальности "культпросветработа".