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Погиб гитарист «Песняров» Ивановский

26.06.2019 11:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Погиб гитарист «Песняров» Ивановский
БЕЛТА

Обстоятельства происшествия уточняются. Прощание с Ивановским состоится сегодня в Минске в ритуальном зале на ул Ольшевского, 12 с 14.00 до 15.00, сообщает БЕЛТА.

В ансамбле "Песняры" Аркадий Ивановский выступал с 1996 года до распада коллектива в 2003 году. Он окончил 4 курса Минского радиотехнического института, а в 1989 году – Минский институт культуры по специальности "культпросветработа".

С 2004 года Аркадий Ивановский преподавал на кафедре художественного творчества и продюсерства Института современных знаний им. А.М. Широкова. 

Погиб гитарист «Песняров» Ивановский
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Теги: Минск
 
 
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