Четыре танка и САУ СССР, которые выглядят реально круто

Источник материала: Tut.by

Школа танкостроения СССР всегда отличалась большим разнообразием моделей. В 80-е это вылилось в странную идею принятия на вооружение сразу трех основных боевых танков, но и до того Харьков, Ленинград и Нижний Тагил вовсю соревновались друг с другом, изобретая подчас весьма интересные машины. 42.TUT.BY вспоминает некоторые из них.

ИТ-1. Единственный серийный ракетный танк



Фото: wikipedia.org

Ракетный истребитель танков (часто называемый просто «ракетным танком») ИТ-1 был создан в конце пятидесятых годов. Это была неплохо реализованная в техническом плане идея, правда, устаревшая уже на стадии производства. Он остался единственным ракетным танком без пушки, пошедшим в относительно крупную серию и попавшим на вооружение.

В пятидесятых годах танковая мощь СССР, казавшаяся после мая 1945 года несокрушимой, начала вызывать некоторые сомнения. Самый массовый советский танк того времени, Т54, со своей 100-миллиметровой пушкой уже не мог бороться на больших дистанциях с потенциальными противниками — американскими M48 и особенно M60.

Одним из вариантов было решение проблемы «в лоб»: создать более современный и лучше вооруженный танк (что и привело к разработке Т-62 и Т-64) или предложить абсолютно новое, перспективное решение.

В результате появились ракетные танки — предполагалось, что управляемое ракетное вооружение позволит машине обходиться без пушки и без помех уничтожать вражескую бронетехнику с расстояния 2-3 километра. Хотя ракета точнее снаряда, она малоэффективна на ближних дистанциях, гораздо дороже и габаритнее. И боекомплект ракетного танка состоял из скромных 12-15 ракет.

Зато попадать они могли несравнимо точнее, чем пушки даже новых советских танков. Несмотря на все трудности с управлением ракетами, на большой дальности до 3-3,5 км ИТ-1 (он же «Объект-150») мог уничтожать в 2-3 раза больше вражеской бронетехники, чем артиллерийские танки.

Казалось, что перевод танковых войск на новые, футуристично выглядящие и защищенные не хуже обычных, машины — лишь вопрос времени. Однако, когда после девяти лет разработки комплекс ракетного вооружения 2К4 «Дракон» и сам «Объект 150» были запущены в производство и отправились в войска, оказалось, что перспективные ракетные танки бесперспективны.

Концепция танка без пушки, который не может толком оборонить себя на близких дистанциях и умеет только стрелять по врагам с огромного расстояния, критики не выдержала. Преимущества, обеспечиваемые управляемым вооружением, так и не смогли компенсировать недостатков (хотя в умелых руках ИТ-1 действительно был страшным оружием).

Более того, развитие и ствольной танковой артиллерии, и ракет, привело к тому, что последние стало возможно запускать и из обычных пушек, что используется по сей день. Довольно удачным, в общем-то, ракетным танкам, в этом мире места не нашлось. Всего было выпущено чуть более 200 ИТ-1, из которых было сформировано несколько батальонов. Два из них, кстати — в БССР.

КВ-7. Три пушки, две или одна?



Фото: wikipedia.org

К началу Великой Отечественной войны с многобашенными танками уже наигрались, и концепция оказалась не очень впечатляющей. Несмотря на то, что в 1941 году балом правили однобашенные машины, все же была предпринята еще одна попытка увеличить огневую мощь методом «просто добавь стволов». Любопытно, что в этот раз многоствольным попытались сделать не танк, а самоходку. В итоге появилась артиллерийская установка КВ-7.

Новой моделью занялись уральские конструкторы. В качестве шасси для новой машины выбрали ходовую часть тяжелого танка КВ-1. С оружием мудрить не стали - наиболее мощными танковыми орудиями СССР были 76,2-мм пушки ЗиС-5 и Ф-34. В начале войны было мало реально поставить на поток производство более крупных орудий, так что на танк просто решили поставить столько пушек, сколько получится. Для начала «Объект 227» вооружили сразу тремя 76,2-мм пушками. Тут же стало ясно, что три орудия во вращающейся башне - это перебор. В результате КВ-7 еще до рождения переродился из танка в САУ. Но даже в самоходку с ее просторным боевым отделением три крупных пушки не влезали.

Пришлось взять орудия помельче: 76,2-мм у КВ-7 осталась только одна, а по бокам воткнули две более скромных 45-мм. Прицеливаться при этом можно было из трех стволов разом — вразнобой не получалось. Кроме орудий, в самоходку установили еще три пулемета, и к декабрю 41-го «Объект 227» был готов. Правда, стреляла САУ посредственно и залпом пушки работать не могла, что делало огонь даже из трех орудий не слишком быстрым. А еще огонь одних пушек сбивал наводку других. Количество стволов снова решили уменьшить.

На этот раз установка получила две одинаковых 76,2-мм пушки (и название КВ-7) — так стрелять проще, а скорострельность выше, чем у трехствольного варианта. Правда, на дворе была уже весна 1942-го — производство перспективной машины затягивалось. Да и перспективность ее уже выглядела не столь очевидной. Становилось понятно, что без создания более мощных орудий не обойтись. Так и вышло: войну в итоге закончили с Т-34-85, Су-100 и ИС-2 с могучей 122-миллиметровкой. Производить же КВ-7 никто не стал. Многопушечность, как и многобашенность, оказалась путем в никуда.

ИС-7. Самый тяжелый из советских



Фото: wikipedia.org

Сверхтяжелыми танками СССР, в отличие от Третьего рейха, не увлекался. Даже те машины, что в Союзе считались тяжелыми (ИС-2 и ИС-3) по массе были вполне сравнимы с немецкой «Пантерой», считавшейся средним танком. Одним из немногих исключений стал огромный ИС-7, хорошо известный поклонникам World of Tanks.

Изначально этот танк должен был стать венцом советского танкостроения, впитать все удачные решения конструкторов тяжелых машин и по возможности обойтись без неудачных. Курировал проект, кстати, не нарком танковой промышленности, а «хозяин» НКВД Лаврентий Берия. Главным конструктором был легендарный Жозеф Котин, создатель многих удачных советских танков того периода .

Разрабатывать ИС-7 начали почти сразу после окончания Великой Отечественной, летом 1945 года. Несмотря на огромную массу (танк весил 68 тонн, далеко превосходя предшественников) ИС-7 не имел какой-то особо огромной пушки в качестве основного вооружения — калибр орудия составлял 130 мм. Зато здесь впервые в истории советских танков была применена механизированная боеукладка. В результате удалось избежать проблем более ранних моделей ИС — низкой скорострельности из-за раздельного заряжания (использование механики увеличивало скорость стрельбы почти в пять раз!). Другим новшеством была система управления огнем. Несмотря на огромную массу, отмечалось, что танк очень маневренный и легко управляется.

В целом машина получилась одной из мощнейших в своем классе, возможно - самым мощным танком в мире. В 1949 году был даже оформлен заказ на 50 штук, который должен был выполнить Кировский завод. Но, видимо, между военными и танкостроителями велись некие подковерные игры, в результате чего ни одного танка из требуемой партии так и не собрали. Что печально - машина получилась явно очень и очень удачной. На сегодня сохранился всего один экземпляр в подмосковной Кубинке.

Объект 416. Советский «Фердинанд»



Фото: wikipedia.org

Танки с задним расположением башни не были характерны для советской конструкторской школы. Но попытки создать что-нибудь "этакое" предпринимались. Еще в конце сороковых годов «отец» Т-54 Александр Морозов предложил создать танк, который бы имел усиленное вооружение и повышенную защищенность при скромной массе в 30 тонн.

Достигнуть нужных параметров предлагалось, помимо прочего, размещением башни в задней части корпуса, созданием этакого советского «Фердинанда». Правда, танк пришлось почти сразу сделать самоходной артустановкой: деньги на САУ были, а на танки фонды у конструкторов уже показали дно.

На тот момент, как писал ведущий специалист по танкам Михаил Свирин, в СССР уже разрабатывалась противотанковая САУ с мощной пушкой — СУ-100П. Но ее недостатком была открытая башня: в условиях возможной ядерной войны такие установки точно были не лучшим вариантом. Морозов же хотел избежать этой проблемы.

Так в 1949 году появился «Объект 416», экипаж которого был надежно укрыт в герметичной башне. Машина вооружалась версией 100-миллиметровой пушки Д-10Т. Однако экзотично для СССР выглядящая башня оказалась довольно сложной, и возились с ней около трех лет. Тем не менее, к концу мая 1952 года опытную машину удалось собрать и приступить к испытаниям.

А здесь Морозова ждала неудача, причем довольно обидная. Недостатков у отлично выглядящей и перспективной в принципе машины оказалось много, и некоторые из них устранить было невозможно. Не удалось завершить даже пробеговые испытания — слишком много пришлось возиться с дефектами. Последующие ремонты выявляли все новые «баги», проблемы выявились и с ходовой, и с управляемостью, и с общей надежностью машины.

В результате «Объект 416» к 1953 году тихо закрыли. А ее конкурент Су-100П, несмотря на открытую башню, оказался намного удачнее, и работы над ним продолжались до начала 60-х годов. Правда, в серию она тоже не пошла.