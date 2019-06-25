«С лёгким паром!». 65 лет назад была запущена первая в мире АЭС

Источник материала: Аргументы и факты

Для середины ХХ века это было невероятным прорывом. Учёные показали, что энергию атомного ядра можно использовать не только в разрушительных, как было до этого, но и в мирных целях. "АиФ" вспоминает, как и для чего строилась Обнинская АЭС — первая в мире атомная станция, подключённая к общим электросетям.

Как сделать атом мирным

В 1945 году академик Пётр Капица подал в Совнарком СССР записку «О применении внутриатомной энергии в мирных целях». Изучив её, а также приняв во внимание доводы директора Института атомной энергии Игоря Курчатова, правительство СССР в мае 1949 года выпустило постановление о создании атомной электростанции. Для строительства был выбран город Обнинск Калужской области. Там уже действовал Физико-энергетический институт, да и доехать из Москвы можно всего за пару часов.

На создание стратегического объекта ушло пять лет. 9 мая 1954 года реактор был запущен на «нулевую» мощность: в нём началась цепная реакция, и учёные смогли проверить его физические характеристики. А спустя полтора месяца, 26 июня, на турбину АЭС подали пар. Это был уже полноценный запуск. Начальник объекта «В» (так называли станцию в целях конспирации) Дмитрий Блохинцев записал в оперативном журнале: «17 часов 45 минут. Пар подан на турбину». Присутствовавшие академики Игорь Курчатов и Анатолий Александров поздравили всех собравшихся фразой «С лёгким паром!»



Реактор Обнинской АЭС. 1974 г. Фото: РИА Новости

Сейчас в мемориальном комплексе Обнинской АЭС хранится вырезка из газеты «Правда» с сообщением ТАСС от 30 июня 1954 года. «В Советском Союзе успешно завершены работы по проектированию и строительству первой промышленной электростанции на атомной энергии полезной мощностью 5000 киловатт», — сказано в ней. Название населённого пункта, где расположена АЭС, по понятным причинам не приводится.

Уже утром следующего дня Обнинская АЭС начала подавать электричество в сеть «Мосэнерго».





В подземном помещении Обнинской АЭС. 1966 г. Фото: РИА Новости / Александр Моклецов

Работала на престиж страны

На самом деле мощность АЭС была очень мала — всего-то 5 МВт — и серьёзной роли в обеспечении столичного региона энергией она не играла. Чтобы включить станцию в систему энергоснабжения, нужно, чтобы её мощность исчислялась тысячами мегаватт. Однако сам факт пуска первой в мире атомной станции имел колоссальное стратегическое значение. Он работал на престиж страны, показывал, что Советский Союз находится в авангарде научных разработок и стремится использовать их в мирных, а не военных, целях.

Обнинская АЭС стала уникальной экспериментальной базой для дальнейших научных исследований. Если сначала она рассматривалась как опытная энергетическая станция, то уже через пару лет на ней стали проводить эксперименты, необходимые для создания более мощных АЭС. Именно в Обнинске «обкатывали» программу мирного атома, чтобы понять, как использовать энергию распада ядра не только в энергетике, но и в транспорте. А реактор атомной станции АМ-1 (урано-графитовой конструкции канального типа) стал прообразом серии мощных реакторов, разработанных в Советском Союзе. Они получили название РБМК — реактор большой мощности канальный.

К началу ХХI века стало понятно, что дальнейшая эксплуатация Обнинской АЭС (она на тот момент прослужила на 18 лет дольше запланированного срока) экономически нецелесообразна. Реактор энергоблока остановили 29 апреля 2002 года. С этого момента Обнинская АЭС превратилась в музейный комплекс.



Здание, в котором расположен реактор Обнинской АЭС - первой в мире АЭС. В 2002 году АЭС выведена из строя, в настоящее время в ней расположен музей атомной энергетики. Фото: РИА Новости / Павел Быков

Сейчас в трёхэтажное здание водят экскурсии школьников и студентов, сюда приезжают иностранные делегации — в моде так называемый «атомный туризм». Шесть лет назад в Обнинск наведался даже двоюродный брат королевы Елизаветы II принц Майкл Кентский.

Обнинская АЭС 48 лет проработала без ЧП и аварий. Помимо того, что она символизировала прорыв в области атомной энергетики, она стала образцом стабильности в этой отрасли. И надеждой на то, что будущее мировой энергетики всё-таки за ядерной физикой.