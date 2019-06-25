Белорусские гребцы завоевали золото и бронзу в первый день финалов на Европейских играх

Источник материала: Tut.by

Белорусские спортсмены завоевали в Заславле две награды (золото и бронзу) в первый день медальных заездов в гребле на байдарках и каноэ на Европейских играх.

Золото выиграли Ольга Худенко и Марина Литвинчук в олимпийской дисциплине в байдарке-двойке на 500 м (1 минута 40,888 секунды).



Марина Литвинчук и Ольга Худенко. Фото: Сергей Неверкевич, пресс-служба НОК Беларуси

Они на корпус лодки обошли серебряных медалисток из Венгрии (1.42,526), бронза у россиянок (1.43,358).

Бронзу завоевал белорус Олег Юреня в байдарке-одиночке на 1000 м (3.32,291). Впереди венгр Балинт Копаж (3.30,936) и португалец Фернандо Пимента (3.31,048).

В финале каноэ-одиночек на 1000 м белорус Максим Петров не дотянулся до пьедестала, заняв 4-е место.

Андрей Богданович и Виталий Осецкий в каноэ-двойке на 1000 м заняли 7-е место.

Виталий Белько и Роман Петрушенко в байдарке-двойке на 1000 м финишировали на 8-й позиции.

Сегодня на гребном канале в Заславле пройдут также предварительные и полуфинальные заезды на дистанции 200 м. А в четверг, 27 июня, будет разыграно еще 11 комплектов медалей.

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