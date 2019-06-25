«Ваганова – ужасна». За что любили и ненавидели легендарного педагога

Источник материала: Аргументы и факты

Узнав однажды о том, что в «Раймонде» будет выступать Агриппина Ваганова, известный педагог и балетмейстер Мариус Петипа заметил: «Очень неудачный подбор танцовщиц. Госпожа Ваганова — ужасна. На балет не иду». Тогда он даже не подозревал, что через много лет эта женщина не просто займет его место в Мариинском театре, а станет легендарным педагогом и на весь мир прославит русский балет. К юбилею Агриппины Яковлевны "АиФ" рассказывает о ее пути в профессии, многочисленных обожателях и ненавистниках.

Одна из теней в «Баядерке»

В хореографическое училище 10-летняя Агриппина попала не потому, что мечтала танцевать или имела к этому талант. Просто детей из бедных семей, а Вагановы не могли похвастаться хорошим материальным положением, часто отдавали в училище ради бесплатного пансиона. Физические данные девочки с самого начала оставляли желать лучшего, по этой причине во время учебы от нее даже отказался педагог. Екатерина Вазем считала, что работа с Вагановой — пустая трата времени и сил. Однако во время выпускных экзаменов Агриппина смогла показать неплохую технику, и девушку приняли в труппу Мариинского театра, разумеется, только в кордебалет, в котором она застряла на довольно долгий срок. Позже Ваганова не раз шутила на эту тему, рассказывая, что много лет была лишь тридцать третьей тенью в «Баядерке». Шутка в том, что в «сцене теней» этого балета задействованы тридцать две танцовщицы.

К своему первому в жизни сбору труппы в Мариинском театре девушка готовилась тщательно. Весь задаток зарплаты балерина потратила на пошив наряда у портнихи. Однако, когда она пришла в новый коллектив, поняла, что одета беднее всех своих коллег. Ваганова еще долго не могла позволить себе бриллианты, дорогое кружево или изысканные туалеты. Выбиться в ведущие солистки (и тем более примы) с более внушительным окладом не было никакой возможности, ведь тогда на сцене царила Матильда Кшесинская, а позже Анна Павлова. И все же балерине выпал шанс отличиться. Однажды в той самой «Баядерке», о которой так любила шутить танцовщица, заболела исполнительница одной из вариаций. Агриппина с легкостью заменила коллегу. Сначала один раз, потом другой. Постепенно за ней закрепился титул «царица вариаций» и даже появились поклонники. Это стало ее маленькой победой над собой и теми людьми, которые были уверенны, что максимум Вагановой — до конца дней танцевать в последнем ряду кордебалета.





Агриппина Ваганова в балете «Эсмеральда», 1910 г. Фото: Public Domain

Проработав в театре 14 лет, танцовщица наконец-то получила повышение. В репертуаре балерины появились сольные партии. Ей даже дали станцевать в «Лебедином озере». Однако театральное руководство сменило гнев на милость слишком поздно, пенсия Вагановой была не за горами. Более того, официальный статус балерины она получила за месяц до выхода на заслуженный отдых. В 1916 состоялся прощальный бенефис артистки, Агриппина танцевала главную партию в балете «Ручей».

Не виси на палке, как белье!

Еще во время работы в Мариинском театре Ваганова смогла создать семью. Гражданским мужем танцовщицы стал отставной полковник Андрей Александрович Померанцев. Официально он был женат на другой женщине, но это не помешало ему переехать к балерине и стать отцом ее единственного сына. Первенец родился у Агриппины в 1904 году, Померанцев тут же усыновил мальчика. Однако в 1917 году, не выдержав хаоса и разрухи, которые принесла с собой революция, Померанцев покончил с собой. В этот непростой период танцовщица осталась одна с ребенком на руках и практически без работы.

В 1920 году Ваганову пригласили преподавать сразу в два места: в Государственное петроградское театральное училище и в театр. Через пять лет одна из ее учениц — Марина Семенова прославит имя Агриппины Яковлевны. «Марина — начало моей репутации педагога», — говорила Ваганова. Еще через три года обучение у нее закончила Галина Уланова. Потом была Наталья Дудинская, Алла Шелест, Нинель Кургапкина, Алла Осипенко и многие другие талантливые балерины.

Агриппина Ваганова в 1920-е гг. Фото: Public Domain

Ваганову-педагога всегда отличала строгость и требовательность. Пытаясь добиться идеального исполнения, она запросто могла сказать ученице: «Не виси на палке, как белье», «Не облизывай ногой пол», «Вынь вату из ушей» или «Это у тебя что — рука или кочерга?». Но никто на нее не обижался, ведь все знали, что научить искусству танца может только она.

В 1931 Ваганову пригласили занять пост художественного руководителя балетной труппы Мариинского театра, тогда он был переименован в ЛАТОБ имени С. М. Кирова. На новом месте Агриппина Яковлевна начала с того, что стала постепенно возвращать в репертуар снятые ранее классические постановки. На сцене снова начали показывать «Жизель», «Баядерку», «Лебединое озеро» и др. Но, она не могла не учитывать настроения, которые царили в тот момент в обществе. По этой причине был создан балет «Пламя Парижа», который впоследствии стал одним из самых любимых у Сталина.

Будучи худруком, в 1934 году Ваганова выпустила уникальный учебник — «Основы классического танца». Это своеобразная азбука для тех, кто связал свою жизнь с классическим балетом. Агриппина Яковлевна смогла систематизировать процесс обучения. Книга была переведена на разные языки и много раз переиздавалась. В этом же году педагогу присвоили звание Народной артистки РСФСР. Карьера шла в гору, однако буквально через несколько лет Ваганову ждал неприятный сюрприз от ее подопечных. На заседании худсовета в конце 1927 года против Агриппины Яковлевны выступил ряд коллег и несколько ее учениц. «Мы работаем в социалистическом государстве, а не в частной труппе, где пишутся свои уставы и законы», — заявила на собрании Татьяна Вечеслова. Нина Млодзинская назвала Ваганову «властолюбивой и не терпящей критики», а Уланова потребовала заменить некогда любимого педагога: «Я считаю, что нужен новый человек для нашего художественного руководства, который бы творчески руководил балетом», — уверяла Галина Сергеевна. Агриппина Яковлевна тогда заметила: «... Характер у меня, может быть, как тут выражались, ужасный. Но, мне кажется, мягкотелые, приятные люди дисциплины не введут. Дисциплина важна в каждом деле, а в нашем — особенно». Однако от своей должности она действительно отказалась, но преподавать не перестала.

Майя Плисецкая: «Подводить итоги – не для меня!» Подробнее

Работа с Майей

Во время войны, в 40-е годы, Ваганова попробовала поработать в Большом театре, но в силу своего характера и острого языка не смогла надолго задержаться в столице. Главным балетмейстером тогда был Леонид Лавровский, и однажды Агриппина Яковлевна имела неосторожность высказаться в адрес его жены, балерины Елены Чикваидзе: «Голова, как арбуз», — заметила она невзначай. Естественно, Лавровский не простил ей этих слов. По этой причине многие столичные танцовщицы лишились счастья поработать с легендарным педагогом. Майя Плисецкая сильно жалела об упущенной возможности, хотя она все же успела позаниматься в классе Вагановой непродолжительный период: «После двух месяцев работы меня не узнали. Человек преображался даже после одной репетиции с ней. Я всю жизнь скорблю, что не позанималась у нее хотя бы год, этого бы хватило на всю жизнь», — говорила балерина.

Потом Ваганова звала Плисецкую в Петербург: «Приезжай, мы сделаем „Лебединое“ так, что всем тошно станет». Марина Семенова тогда вторила своему педагогу: «Поезжай, Майя, ведь она умрет, и ты себе этого никогда не простишь». К сожалению, так и получилось. 5 ноября 1951 года Агриппины Яковлевны не стало. Через шесть лет ее имя присвоят хореографическому училищу на улице Зодчего Росси в Петербурге, с которым была связана внушительная часть жизни этой легендарной женщины.