Источник материала: Ежедневник





СП ЗАО "Милавица" провела первую в истории компании интернациональную съемку моделей. В имиджевом проекте появилась и темнокожая очаровательная африканка, и девушка с азиатской внешностью.

"Девушки во всем мире разные. У каждой не только свой темперамент, свое лицо, но и свой неповторимый тип фигур и уникальный цвет тела. "Милавица" сегодня поставляет свою продукцию в 25 стран мира. В каждой из этих стран живут представители различных рас и национальностей. Поэтому мы просто обязаны были показать, как наше белье сидит на той или иной женщине с учетом ее физиологических особенностей, как подчеркивает всю ее красоту и неповторимость", - рассказала начальник отдела маркетинга СП ЗАО "Милавица" Юлия Миргородская.

С той же целью, чтобы показать неповторимую красоту каждой женщины, в интернациональную группу включили и еще одну модель "сайз-плюс".





"Каждая из наших девушек, вошедших в группу, стала особой жемчужиной, - говорит Юлия Миргородская. - Все они живут, работают и учатся в Беларуси. Джесика родом из Нигерии. Она учится в институте журналистики БГУ. У Ангелины мама кореянка, а папа русский. Она учится в БГУ на экономиста, работает помощником руководителя в компании и ведет свои курсы по обучению английского языка, да еще и поет. Красавица-мулатка Юлия по образованию психолог. Она снимается много - в Индия, Италии, Австрии, Израиле. Мы особенно гордимся нашим маркетологом Натальей. Дело в том, что локацию съемок несколько раз переносили, поэтому модель, которая демонстрировала типичный образ славянской девушки не смогла приехать на съемку. И тогда, чтобы спаси проект, маркетолог "Милавицы" Наталья согласилась сняться для проекта. Для девушки, которая никогда не участвовала в фотосъемках (и особенно в купальниках) это настоящий подвиг".





Как рассказала Юлия Миргородская, вскоре имиджи с изображением Джесики, Ангелины и других девушек из нового проекта распространятся по всем странам, где представлен бренд «Milavitsaа», а также в Instagram на странице компании.

"Беларусь становится все более интернациональной страной. К нам приезжают самые разные люди со всех концов света, и приезжают не только на Европейские игры. Поэтому мы и хотим показать, что белье "Милавицы" смотрится красиво и элегантно на любой женщине", - пояснила главный маркетолог компании.