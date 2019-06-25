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Проводится доследственная проверка по факту гибели гитариста "Песняров"
Источник материала: БелТА
Фото из архива
26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский районный отдел Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту гибели белорусского музыканта Аркадия Ивановского, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Утром 24 июня в экстренные службы поступило сообщение от очевидца о том, что неизвестный мужчина купался в водохранилище "Дрозды", а затем, спустя продолжительное время, так и не вышел из воды. Его вещи находились на берегу.
Прибывшие на место работники ОСВОДа извлекли из воды 59-летнего жителя Минска без признаков жизни.
Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Обнаружены документы, ключи от автомобиля и другие личные вещи.
Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Проверочные мероприятия продолжаются.
Аркадий Ивановский был последним гитаристом мулявинских "Песняров" до распада ансамбля.-0-
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26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский районный отдел Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту гибели белорусского музыканта Аркадия...
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