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26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский районный отдел Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту гибели белорусского музыканта Аркадия Ивановского, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Утром 24 июня в экстренные службы поступило сообщение от очевидца о том, что неизвестный мужчина купался в водохранилище "Дрозды", а затем, спустя продолжительное время, так и не вышел из воды. Его вещи находились на берегу.

Прибывшие на место работники ОСВОДа извлекли из воды 59-летнего жителя Минска без признаков жизни.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Обнаружены документы, ключи от автомобиля и другие личные вещи.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Проверочные мероприятия продолжаются.

Аркадий Ивановский был последним гитаристом мулявинских "Песняров" до распада ансамбля.-0-