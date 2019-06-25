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Представлен прототип смартфона, у которого камера встроена под экран

26.06.2019 12:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Oppo на выставке в Китае показала прототип смартфона с подэкранной фронтальной камерой. Об этом пишет engadget.


Фото: engadget

Дисплей устройства использует специальный прозрачный материал, работающий с модифицированной пиксельной структурой, чтобы свет мог поступать к камере, уточняет «Популярная механика».

Датчик камеры также немного больше, чем у обычных смартфонов. Область экрана, под которой находится камера, остается восприимчива к прикосновениям.


Фото: engadget

Правда качество фронтальных снимков, по словам представителей Oppo, все же немного снижается. Компенсировать это в компании собираются программными алгоритмами — например, HDR с увеличенным балансом белого.

Пока точной информации о том, когда появления подобной подэкранной камеры стоит ожидать в коммерческих аппаратах, нет. Впрочем, над технологией работает не только Oppo, но и, например, компания Xiaomi.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние популярные смартфоны:

 
 
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Пока точной информации о том, когда появления подобной подэкранной камеры стоит ожидать в коммерческих аппаратах, нет.
 
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