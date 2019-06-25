Представлен прототип смартфона, у которого камера встроена под экран

Источник материала: Tut.by

Oppo на выставке в Китае показала прототип смартфона с подэкранной фронтальной камерой. Об этом пишет engadget.



Фото: engadget

Дисплей устройства использует специальный прозрачный материал, работающий с модифицированной пиксельной структурой, чтобы свет мог поступать к камере, уточняет « Популярная механика ».

Датчик камеры также немного больше, чем у обычных смартфонов. Область экрана, под которой находится камера, остается восприимчива к прикосновениям.



Фото: engadget

Правда качество фронтальных снимков, по словам представителей Oppo, все же немного снижается. Компенсировать это в компании собираются программными алгоритмами — например, HDR с увеличенным балансом белого.

Пока точной информации о том, когда появления подобной подэкранной камеры стоит ожидать в коммерческих аппаратах, нет. Впрочем, над технологией работает не только Oppo, но и, например, компания Xiaomi.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние популярные смартфоны: