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Представлен прототип смартфона, у которого камера встроена под экран
Источник материала: Tut.by
Oppo на выставке в Китае показала прототип смартфона с подэкранной фронтальной камерой. Об этом
Дисплей устройства использует специальный прозрачный материал, работающий с модифицированной пиксельной структурой, чтобы свет мог поступать к камере, уточняет «
Датчик камеры также немного больше, чем у обычных смартфонов. Область экрана, под которой находится камера, остается восприимчива к прикосновениям.
Правда качество фронтальных снимков, по словам представителей Oppo, все же немного снижается. Компенсировать это в компании собираются программными алгоритмами — например, HDR с увеличенным балансом белого.
Пока точной информации о том, когда появления подобной подэкранной камеры стоит ожидать в коммерческих аппаратах, нет. Впрочем, над технологией
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Пока точной информации о том, когда появления подобной подэкранной камеры стоит ожидать в коммерческих аппаратах, нет.
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