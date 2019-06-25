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Над Оршей летят российские стратегические бомбардировщики

26.06.2019 12:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Второй день подряд над Оршей пролетают в сторону Минска и обратно стратегические бомбардировщики, летящие со стороны российской границы. Судя по всему, это те самолеты, которые будут участвовать в воздушном параде ко Дню независимости 3 июля. Видео пролета бомбардировщиков снял и прислал в редакцию наш читатель Сергей.


Отмечается, что сначала над городом проходит пара Ту-95, за ними один Ту-160 и два Ту-22м3. Самолеты летят достаточно низко, чтобы их было хорошо видно: в сторону Минска — в районе 21.00, а обратно — около 22.00.


Модели бомбардировщиков, замеченных читателем, совпадают с теми, что указаны среди участвующих в параде. Также известно, что российская авиация взлетает с российских аэродромов в Курске и Энгельсе.
 
Теги: Минск
 
 
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Судя по всему, это именно те самолеты, которые участвуют в репетиции парада.
 
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