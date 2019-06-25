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На подготовку Европейских игр Беларусь потратила огромные деньги

26.06.2019 12:16 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусские чиновники наконец рассказали, в какую сумму обошлась стране подготовка ко вторым Европейским играм, которые проходят в Беларуси с 21 по 30 июня.

По словам министра финансов Максима Ермоловича, из бюджета на подготовку к проведению спортивной мероприятия было выделено 266 млн рублей (или порядка 130 млн долларов в эквиваленте). Общая сумма, в которую обошлась организация, составляет 540 млн рублей, или около 265 млн долларов.

Выступая в среду в Палате представителей министр также рассказал, что пока рано говорить о том, сколько страна смогла заработать на Играх, однако отметил, что куда важнее финансовых поступлений для Беларуси - имиджевая составляющая: увеличение инвестиционной привлекательности и популяризация здороого образа жизни.

Напомним, что Беларусь в 2016 году получила право проведения вторых Европейских игр в 2019 году. Такое решение большинством голосов приняла Генеральная ассамблея ЕОК (Европейских олимпийских комитетов) на заседании в Минске. Александр Лукашенко пообещал европейским спортивным функционерам «самые лучшие Игры», а эксперты оценили действия властей не иначе, как пир во время чумы. Предполагаемый бюджет Европейских Игр, которые намерена провести Беларусь уже через два года, - 30-40 млн долларов, позднее озвучивалась цифра в 50 млн.

 
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские чиновники наконец рассказали, в какую сумму обошлась стране подготовка ко вторым Европейским играм, которые проходят в Беларуси с 21 по 30 июня.
 
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