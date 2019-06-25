На подготовку Европейских игр Беларусь потратила огромные деньги

Белорусские чиновники наконец рассказали, в какую сумму обошлась стране подготовка ко вторым Европейским играм, которые проходят в Беларуси с 21 по 30 июня.

По словам министра финансов Максима Ермоловича, из бюджета на подготовку к проведению спортивной мероприятия было выделено 266 млн рублей (или порядка 130 млн долларов в эквиваленте). Общая сумма, в которую обошлась организация, составляет 540 млн рублей, или около 265 млн долларов.

Выступая в среду в Палате представителей министр также рассказал, что пока рано говорить о том, сколько страна смогла заработать на Играх, однако отметил, что куда важнее финансовых поступлений для Беларуси - имиджевая составляющая: увеличение инвестиционной привлекательности и популяризация здороого образа жизни.