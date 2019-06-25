В Речице утонул четырехлетний мальчик

Источник материала: Аргументы и факты

Во дворе домовладения расположен декоративный пруд, огороженный забором-сеткой.

Вечером 25 июня отец ребенка находился в гараже, мать с ребенком – в доме. В какой-то момент мальчик вышел во двор. Мать предположила, что он идет в гараж к отцу. Позже родители обнаружили ребенка в пруду без признаков жизни.

Прибывшие медицинские работники скорой медицинской помощи констатировали смерть, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.