Прозрачные сумки, авоськи и «мятый» жемчуг. Показываем самые трендовые аксессуары лета и как их носить

Источник материала: Tut.by

На днях в Минске прошел Fashion Idea Festival. Мы отправили стилиста на ярмарку белорусских дизайнеров, которая проходила в рамках фестиваля, чтобы она отобрала самые трендовые и стильные штучки, которые можно прикупить прямо сейчас.

Об авторе: Катерина Кулеш — стилист Фото: личный архив

— На прошлой неделе я выделила основные тренды лета . И мне хотелось найти для вас самые актуальные изделия наших мастеров. Важно сказать, что даты фестиваля, во-первых, совпали с Fashion Market в Метрополе, а во-вторых, из-за Европейских игр были перекрыты соседние улицы. Но мы знаем, что настоящих фэшионист ничего не остановит.





Изделия из льна

Я рада, что эту тенденцию активно поддержали наши дизайнеры. Тем более в Беларуси лен по праву можно считать национальной тканью. Более комфортный и стильный вариант на жару этим летом сложно найти. Модные идеи я нашла у брендов PurPur и Historia Naturalis.







PurPur



PurPur

Спорт-шик

Эта тенденция много лет назад прочно обосновалась в коллекциях дизайнеров по всему миру. Что не удивительно. Мода на ЗОЖ и спорт сейчас актуальна как никогда раньше. Поэтому люди хотят найти комфортную одежду, которую можно будет надеть и в пир, и в мир. Очень женственную интерпретацию этого стиля я нашла у дизайнера Яны Кович. Кстати сама Яна была одета в этот стильный костюм и выступила для нас моделью.





Поясные сумки и сумка-бочонок

Знаю, что до сих пор многим не близки поясные сумки, но могу точно сказать, что без них на подиумах не обходится уже третий сезон. Поэтому рекомендую все-таки к ним присмотреться. Этот тренд пока остается с нами и не планирует уходить в прошлое. Но если вы не готовы пуститься в эту модную авантюру, можно выбрать более спокойный вариант сумки-бочонка. Например, как у бренда Alexber_bag.













Сумочки из прозрачного и цветного пластика

Я знаю, что многих смущает тот факт, что все содержимое вашей сумочки будет на виду. Но этот вопрос легко решается внутренней косметичкой, которая часто идет в комплекте, или ее можно купить отдельно. Такие аксессуары хорошо подойдут к стилю спорт-шик или лаконичным летним образам. Стильные сумочки я увидела у брендов YuliyaNice и Funduk.bags.





Cоломенные шляпы и сумки

Такие аксессуары идеально смотрятся с хлопковыми и льняными сарафанами и костюмами. Стоят обычно недорого (все-таки не кожа), а стиля и настроения летнему образу придают на порядок больше, чем привычные аксессуары. Красивые и стильные вещи из соломы делает бренд Tatyana & Elena Lagutina.





Авоська

Сложно сказать, перейдет ли этот экологичный тренд на следующий год. Но даже несмотря на это, я бы купила милейшую авоську из нашего детства уже в современной интерпретации. Например, как у бренда Sol.voda. В целом, этот аксессуар подойдет к любому расслабленному образу в актуальных цветах сезона: бежевый, белый, хаки. А также стильно будет смотреться с джинсовыми вещами.





Аксессуары из экоматериалов

К ним же относятся изделия из переработанного пластика. Беспокойство об экологии, как и ЗОЖ, влияет на многие индустрии. Это мировой тренд не только в моде. На фестивале мы случайно встретили модель Анджелину Уэльс с особенностями развития, и она с радостью согласилась примерить серьги из переработанного пластика от Karpilova. Также мне понравились сумки из бумаги от бренда Voodoo_ws.













Массивные серьги и кольца

Это отличный акцент для вечернего выхода, свидания и выступления. Внимание людей будет приковано к вашему лицу и жестикуляции. Также модно, когда серьги геометрические, разной формы, но объединены общей темой. Например, как у дизайнера Ольги Король. Помним, если есть один яркий акцент, остальной образ должен быть фоном. Эта самая простая формула. И было бы неплохо продублировать цвета одежды в сережках.



















Сложная геометрия в металле

Этому тренду много лет и вряд ли он когда-либо сдаст свои позиции. Такие украшения я люблю сочетать со строгими ахроматическими (черный, белый, серый) образами. Хорошо, если у одежды при этом сложный крой или геометрический принт.

Стильные серьги я увидела у бренда Karpilova.













«Мятый» жемчуг

В этом сезоне такие украшения заполонили весь инстаграм. На мой взгляд, это хороший вариант для изящных вечерних образов или женственных повседневных. Их я нашла у Ольги Король. Их также примерила Анджэлина Уэльс.





Я часто повторяют, что от 5 до 15% вашего образа должны составлять модные и интересные детали. Тогда в качестве остальных 85% можно брать проверенную и комфортную для вас классику. Хорошо, когда акценты — это уникальные вещи и ручная работа, сделанная с душой. Такие вещи особенно приятно носить.