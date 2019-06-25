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Ночь в аквапарке. В субботу в Минске пройдет стильная пенная вечеринка

26.06.2019 12:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В аквапарке «Лебяжий» 29 июня пройдет «Пенная вечеринка 2.0» — здесь будут работать сразу два танцпола, один из которых наполнится облаками пены. Мы поговорили с организаторами ивента, как это будет и что из вещей брать с собой.

Ночная жизнь Минска: выбираем вечеринку


Фото предоставлено организаторами

За пятилетнюю историю аквапарка «Лебяжий» тут прошло много тематических вечеров, пенная вечеринка в эту субботу будет уже 80-й по счету. Специалистка по связям с общественностью Надежда Макареня рассказала, как в аквапарке веселились на предыдущих мероприятиях:

— Каждую вечеринку мы старались сделать непохожей на другие. Вспомнить хотя бы Russian Party, где даже ведущий был одет в шапку-ушанку и валенки, а девушки-аниматоры ходили в кокошниках, играл баянист. Запоминающимися стали и Playboy party, Gangster Aqua Party, вечеринки в стиле коммунальной квартиры, пиратов Карибского моря, дикого запада, СССР и American Pie.

В эту субботу до самого утра акватория превратится в большой тропический пляж, а фишкой вечеринки станут облака пены. Надежда комментирует:

— У нас находится единственный в стране водный танцпол, где можно не только танцевать, но и брызгаться водой, плавать, развлекаться от души под самые горячие треки сезона. У нас всегда много активностей, работающая всю ночь акватория с экстремальными водными горками, ленивой рекой, волновым бассейном, джакузи и дождевым гротом.


Фото предоставлено организаторами

На ночную вечеринку в «Лебяжем» приглашены ведущие Женя Никанчик и Алекс Гайкевич. Они проведут супер-квест с розыгрышем романтической прогулки на яхте, сертификата на нанесение тату и тура по Беларуси. За музыкальную составляющую будут отвечать сразу 7 диджеев. Также в программе — горячая go-go поддержка, танцевально-барабанное шоу, пламенное файер-шоу, мимы и шаржистка, нанесение узоров мехенди, аттракцион виртуальной реальности и welcome drink, то есть дегустация напитков. Под открытым небом будет работать лаунж-зона с креслами-мешками и бар.

Для тех, кто озадачился, что нужно брать с собой на вечеринку, подсказываем: забросьте в сумку купальник, плавки, шлепанцы, полотенце. В аквапарке предупреждают:

— Приходить на вечеринку можно как в купальном костюме, так и в легких парео, сарафанах или шортах, но, конечно, не в вечерних платьях. Кстати, бояться пены не стоит, одежду она не повредит.


Фото предоставлено организаторами

Ловить яркие моменты приглашены лучшие фотографы, дополнительно будет установлена фотобудка и красочная фотозона. По словам Надежды, вечеринка придется по душе активным и ярким людям, которые не боятся нестандартно проводить время и не будут переживать о том, как они получатся на фото.

Когда: 29 июня, 22.00.

Где: аквапарк «».

Сколько: 30 рублей. По студенческому билету, SMS или списку — 20 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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В аквапарке «Лебяжий» 29 июня пройдет «Пенная вечеринка 2.0» - здесь будут работать сразу два танцпола, один из которых наполнится облаками пены. Мы поговорили с...
 
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